'Мы комментируем только разумные предложения': Германия высмеяла заявление Лаврова о российских 'гарантиях безопасности' странам НАТО

В Министерстве иностранных дел Германии отказались комментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы готовности Москвы предоставить странам НАТО и Евросоюза "гарантии безопасности". В Берлине отметили, что реагируют только на "разумные предложения", которые имеют реальный смысл и направлены на прекращение войны против Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел ФРГ Катрин Дешауэр на брифинге 29 октября. По ее словам, подобные слова российских чиновников не вызывают доверия.

"Я не собираюсь это комментировать. Мы комментируем разумные предложения, содержательные с точки зрения того, что направлены на завершение российской агрессивной войны против Украины", – сказала пресс-секретарь.

Россия может прекратить войну в любое время

Дипломат добавила, что Россия может в любой момент закончить неспровоцированную войну против соседнего суверенного государства. Однако в заявлениях Лаврова не видно никаких признаков желания это сделать.

"От российской стороны требуют прекратить войну, а Федеральное правительство будет продолжать поддерживать Украину в ее обороне против российской агрессии", – отметила Дешауэр.

Правительство Германии видит только эскалацию со стороны Кремля

Заместитель представителя Федерального правительства Штеффен Майер также заявил, что Берлин не видит готовности российского диктатора Владимира Путина к любым мирным переговорам и завершению войны в Украине. Наоборот, Москва продолжает демонстрировать полное равнодушие к мирному урегулированию, поэтому на Кремль нужно усилить давление.

"Владимир Путин продолжает демонстрировать, что не имеет никакого интереса к началу серьезных мирных переговоров. Поэтому мы убеждены, что надо усилить давление на Россию, чтобы принудить его к этому", – сказал Майер. Он напомнил об одобрении 19-го пакета санкций против РФ на прошлой неделе.

Накануне Лавров выступил на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске. Там он заявил, что Россия якобы не имеет и не имела намерений нападать на страны НАТО или ЕС, а также выразил готовность "закрепить это в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии".

Как сообщал OBOZ.UA, военно-политическое руководство России продолжает отвергать любые предложения, направленные на скорейшее окончание войны в Украине. Зато в Кремле подтверждают приверженность своим первоначальным военным целям.

