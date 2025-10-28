Лавров заявил, что РФ не собирается нападать на ЕС или НАТО, и вспомнил 'Буревестник'

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не имела и не имеет намерений нападать ни на одну из стран-членов НАТО или Евросоюза. Он также вспомнил о "Буревестнике", которым Кремль пытается запугивать мир.

Видео дня

Новые заявления Лавров сделал во вторник. Его цитируют российские СМИ.

"Россия не имела и не имеет намерений нападать на какую-либо страну из нынешних членов НАТО и Евросоюза", – заявил Лавров.

По его словам, Москва продолжает ожидать от США подтверждения предложений, которые обсуждались на саммите на Аляске. О чем именно идет речь, он не уточнил.

Лавров также сообщил, что о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 речь пока не идет.

Кроме того, Лавров оценил реакцию западных стран на испытания российского крылатого ракетного комплекса "Буревестник". Российский министр отметил, что никаких откликов на эти испытания по дипломатическим каналам не поступало.

"Как-то все притихли", – сказал он.

Накануне Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин во время саммита на Аляске якобы подтвердил готовность к завершению войны против Украины по предложенной Вашингтоном концепции. Речь идет о ее варианте в изложении спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который ездил в Москву перед встречей Путина с американским лидером.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп отреагировал на испытания Россией "Буревестника", напомнив об американской атомной субмарине, которая остается у российских берегов и готова реагировать на потенциальные угрозы.

Также он поставил на место Путина на фоне угроз "Буревестником": президент США посоветовал российскому диктатору не ракеты испытывать, а войну завершить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!