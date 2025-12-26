'Мы готовим ответ': Зеленский заявил, что Беларусь помогает российским дронам обходить рубежи украинских перехватчиков

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские ударные беспилотники пролетают через территорию Беларуси, чтобы обходить украинскую систему ПВО. По его словам, это серьезная проблема, которая требует надлежащего ответа от Украины.

Глава государства провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное вопросам дронов и линиям защиты. Об этом он сказал в пятницу, отвечая на вопросы СМИ.

Зеленский пояснил, что во время заседания Ставки обсуждали воздушную атаку на Ковель.

"Так же мы говорили и о Ковеле. Есть проблема то, что они видят наши рубежи перехватчиков, которыми мы неплохо работаем и хотят их обходить. Обходят они их благодаря, кстати, и Беларуси, и белорусской земле. И технически благодаря Беларуси также", – пояснил он.

Президент подчеркнул, что ситуация требует ответа, и сообщил, что он поставил задачи, выполнение которых будет проверяться во время следующего заседания Ставки. Зеленский подчеркнул, что Украина готовит соответствующие шаги для нейтрализации угрозы со стороны российских дронов.

