'Мы должны быть сильными': Зеленский заявил, что 80% цены войны платят Украина и Европа

Европейские страны должны участвовать в переговорах по миру в Украине. Европа предоставила нашей стране огромную военную помощь для противостояния агрессору. Если сосчитать в процентном эквиваленте так называемую цену войны, то ЕС вместе с Украиной оплатили 80%.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля, во время посещения Хмельницкой АЭС. Он настаивает на участии Европы в переговорах.

"Я считаю, что за столом переговоров должны быть и европейцы. Мы являемся частью Европы и мы обязательно будем членами ЕС. Нам европейские страны очень помогли", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что помощь каждой европейской страны и США была жизненно важной для Украины. Однако если говорить прагматично, то вклад Соединенных Штатов Америки в оборону нашего государства составляет 20% от общего количества.

"Мы должны справедливо начать прагматично говорить кто сколько давал. Каждая из этих пособий, каждой страны в Европе и Соединенных Штатах, она была очень для нас жизненно важна. Но на сегодня 80% цены войны – это Украина и Европа, и 20% – это вклад Соединенных Штатов Америки. Он очень важен, но это так. Поэтому мы не можем сказать, что Европа не поддерживает, Европа очень сильно нас поддерживает", – сказал президент.

При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что США являются главным донором в оборону Украины, однако не совсем честно сравнивать Америку с Европой.

"Америка, безусловно, самый главный донор, если ее сравнить с любым из государств в мире, они больше всего нам дали, мы за это благодарны. Но нельзя сравнивать Америку с Европой, это будет не очень честно. Это два наших союзника, и Европа вкладывалась очень сильно. Они нам очень помогли и продолжают помогать", – сказал президент.

Как отметил глава государства, у европейских лидеров есть серьезная обеспокоенность, что для них нет места за столом переговоров по прекращению войны России против Украины. Однако украинские власти заинтересованы, чтобы Европа также принимала участие в диалоге.

"В Европе серьезная обеспокоенность, что они пока не видят сигналов от США, что у них есть место за столом. То есть все понимают, что Америка, Украина и Россия – такой формат может быть переговоров, а где Европа? Я тоже очень заинтересован, чтобы была Европа", – сказал Зеленский.

По словам президента, сегодня невозможно спрогнозировать, как будут проходить переговоры, но "мы должны быть крепкими".

"Мы уже проходили Нормандию и Минск, и я считаю, что в эту реку, а она достаточно грязная была, мы не имеем права еще раз зайти, и поэтому будем очень осторожны. Нам нужны союзники и справедливые партнеры в тот момент, когда мы будем заканчивать горячую стадию этой войны", – подчеркнул глава государства.

Президент также сказал, что уже сегодня он будет говорить с несколькими лидерами Европы. Также завтра будут встречи в Мюнхене.

Зеленский подчеркнул, что "главное, чтобы все не пошло по плану Путина".

"Когда он хочет сделать все, чтобы переговоры у него были двусторонние – он с США, мы просто не сможем акцептовать как независимая страна какие-либо договоренности без нас. И я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать. Это важно, потому что мы хотим выйти с победой для победы", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский сказал, о каких гарантиях безопасности для Украины говорил с Трампом. По его словам, если США не хотят вступления Украины в НАТО, такие гарантии могут быть иными, но более дорогими – в частности, в виде размещения 100 тысяч иностранных военных на украинской территории.

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