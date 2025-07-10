'Мы будем сбивать все': Зеленский рассказал об уникальном украинском решении для украинской ПВО

По имеющимся данным, страна-агрессор Россия строит планы запускать по Украине ежедневно 700-1000 дронов. Однако Украина нашла решение, как их сбивать и, таким образом, минимизировать вред от них. В частности, наши защитники могут сбивать их с помощью дронов-перехватчиков.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил 10 июля, на брифинге в Риме. Он отметил, что в этом аспекте нужна помощь партнеров Украины.

"Сейчас, если наши партнеры полностью услышат все, что я с ними обсуждал – мы все будем сбивать. У нас есть решение. Это – дроны-перехватчики, которые сбивают почти все. Мы сможем их массово производить", – отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, логика агрессоров понятна – диктатор Путин такими массовыми дроновыми атаками в первую очередь хочет дестабилизировать украинское общество. Украина будет отвечать на такие атаки, но нужно быстрое финансирование.

"Мы нашли решение как страна. Ученые, инженеры нашли решение. Это ключевое. Нам нужны финансы, и мы будем сбивать все. А когда мы решим вопрос с Patriot, то не будет угрозы и от баллистики", – добавил президент.

Отметим, что дроны-перехватчики показали важные результаты во время массированного обстрела 4 июля. Они сбили десятки "Шахедов", которые россияне запустили по нашей стране.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина вместе с партнерами уже масштабирует совместное производство оружия и, в частности, беспилотников-перехватчиков.

Ранее президент Зеленский заявлял, что увеличение количества таких перехватчиков – это приоритет Украины. Он отмечал, что задача для всего нашего государства, для Сил обороны и всех бизнесов, которые работают по этому направлению, – это еженедельно давать больше результатов по дронам-перехватчикам.

Также глава государства сообщил о договоренности с американской стороной о значительном увеличении совместной работы в сфере БПЛА. В частности, было заключено соответствующее соглашение между нашим Министерством обороны и одной из ведущих американских компаний.

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