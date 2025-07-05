'Перехватчики должны работать': Зеленский определил приоритетную задачу для всего государства. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что увеличение количества дронов-перехватчиков – это приоритет Украины. Такие дроны предназначены для уничтожения вражеских воздушных целей, которыми РФ ежедневно атакует нашу страну.

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Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в субботу, 5 июля. Он подчеркнул, что задание для всего нашего государства, для Сил обороны и всех бизнесов, которые работают по этому направлению, – это еженедельно давать больше результатов по дронам, прежде всего перехватчикам.

Глава государства сообщил о договоренности с американской стороной о значительном увеличении совместной работы в сфере БПЛА. На этой неделе было заключено соглашение между нашим Министерством обороны и одной из ведущих американских компаний.

"Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в следующем году", – отметил президент.

Зеленский отметил, что Украина должна производить больше дронов-перехватчиков, активно тренировать операторов БПЛА, а также достигать большей эффективности в применении таких дронов. Ответственность за это направление безопасности является персональной для каждого, кто принимает и кто внедряет соответствующие решения, так как перехватчики должны работать.

С Данией наша страна имеет новые договоренности о совместном производстве оружия. Было заключено соответствующее соглашение – вчера его подписали Минстратегпром Украины и Министерство промышленности Дании.

"Мы будем работать на территории Дании, и это наш совместный проект – первые существенные возможности нашего украинского производства за рубежом. Это еще не все. Будут и еще такие договоренности. Датская модель инвестиций в собственное украинское производство здесь, у нас, на нашей земле, доказала свою эффективность. Совместная работа на территории Дании – и впоследствии в других странах, которые являются ключевыми партнерами, – дает еще больший масштаб. Это касается и дронов, и многих других необходимых видов оружия", – сказал глава государства.

Также он поблагодарил Швецию за решение о новом пакете оборонной поддержки. Кроме того, Украина активно работает с Германией, чтобы ускорить решение по ПВО. Есть и решение Латвии о предоставлении нового оборонного пакета.

"Спасибо вам за это. Спасибо всем, кто с нами, кто с нашим народом, кто с Украиной, всем, кто с нашими людьми. Я горжусь нашими людьми. Мир помогает Украине, потому что верит в нас, верит в украинцев, и наши люди действительно заслуживают этого доверия мира", – отметил Зеленский.

Украина уже сейчас готовит и свои новые шаги, которые будут заставлять Россию действительно чувствовать, что за войну она будет платить. Ответственность агрессора должна быть и будет – вполне справедливой и очень ощутимой, заверил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина вместе с партнерами масштабирует совместное производство оружия, в частности дронов. Речь идет и об ударных БПЛА, и о беспилотниках-перехватчиках, заявил президент Владимир Зеленский.

Ранее он рассказал, что дроны-перехватчики показали важные результаты во время массированного обстрела 4 июля. Они сбили десятки "Шахедов", которые россияне запустили по нашей стране.

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