Защиты жизни будет больше: Зеленский показал масштабирование совместного с партнерами производства оружия. Видео

Украина вместе с партнерами масштабирует совместное производство оружия, в частности дронов. Речь идет и об ударных БПЛА, и о беспилотниках-перехватчиках.

Видео дня

"Защиты жизни должно быть и точно будет больше", – сообщил президент Владимир Зеленский. В субботу, 5 июня, на своем Telegram-канале он поделился видео от UNITED24 Media о работе украинских БПЛА, их ударах по военным объектам в тылу РФ, а также изготовлении наших дронов.

"Масштабируем совместное с партнерами производство оружия: дальнобойного, чтобы уменьшить российское желание убивать, и дронов-перехватчиков, чтобы защитить наших людей", – отметил глава государства.

На этой неделе подписано соглашение с американской компанией о производстве беспилотников. Также – соглашение с Данией о первом совместном изготовлении оружия для Украины за рубежом.

"Спасибо всем, кто стоит рядом с нашим государством и нашими людьми, поддерживает украинский ОПК и развивает свою оборонную промышленность", – обратился президент к странам-партнерам.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В рамках визита Владимира Зеленского в Данию 3 июля подписано соглашение с американской компанией Swift Beat. Договоренность предусматривает украинско-американское сотрудничество для производства БПЛА, в частности дронов-перехватчиков.

– Что касается соглашения с Данией, то первое на территории этой страны украинское оборонное предприятие начнет работать уже в сентябре или октябре текущего года. Это является результатом договоренностей, одобренных на саммите НАТО в Гааге.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!