"Можно использовать в качестве военных репараций": Сикорский заявил, что замороженные активы Кремля никогда не вернутся в Россию

Замороженные в Европе российские государственные активы никогда не вернутся России, а в будущем могут быть использованы в качестве военных репараций или направлены на восстановление Украины. В то же время их можно использовать уже сейчас, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии и сократить будущие расходы на восстановление.

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Об этом заявил вице-премьер-министр и глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления на Europe Future Forum в Варшаве. Он отметил, что Европейский Союз заморозил более 200 млрд евро российских государственных активов, которые, по его убеждению, могут стать одним из ресурсов для поддержки Украины.

Российские активы нужно использовать в интересах Украины

Сикорский заявил, чтозамороженные в Европе активы Кремля уже не вернутся в Россию.

"Замороженные в Европе активы Кремля никогда не вернутся в Россию. В будущем их можно использовать в качестве военных репараций или для помощи Украине в восстановлении, а можно использовать уже сейчас, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения и удешевить будущее восстановление", – сказал польский министр.

По его словам, более 200 млрд евро российских государственных активов, замороженных ЕС, могли бы помочь Украине выстоять в войне. В то же время Сикорский подчеркнул, что одних этих средств недостаточно для победы Украины.

Европе нужно укреплять оборону

Глава польского МИД также заявил, что даже окончание войны не будет означать исчезновения российской угрозы. Он призвал европейские страны не недооценивать российский милитаризм и продолжать развивать собственный оборонный потенциал.

Сикорский сообщил, что Польша в настоящее время тратит на оборону около 7% ВВП. В то же время он подчеркнул, что создать всеобъемлющую архитектуру европейской безопасности усилиями лишь отдельных государств невозможно.

По словам польского министра, европейские члены НАТО с 2014 года удвоили военные расходы. Если европейские союзники выполнят обязательства, взятые на саммите НАТО в Гааге, то к 2035 году их ежегодные основные расходы на оборону превысят 800 млрд евро.

"Нам нужно быть достаточно сильными, чтобы сдерживать Путина", – заявил Сикорский.

Отдельно он обратил внимание на оборонные расходы стран Балтийского региона. По его словам, совокупный военный бюджет десяти государств Совета государств Балтийского моря уже сейчас превышает военный бюджет России, которая пятый год ведет войну против Украины.

Нельзя бороться с дронами палками и камнями

В то же время Сикорский отметил, что проблема все больше заключается не в объемах средств, которые европейские страны направляют на оборону, а в том, какие конкретные возможности они получают за эти деньги.

Среди приоритетов Европы он назвал развитие дальнобойных ударных средств, использование искусственного интеллекта для анализа данных, кибервозможности, а также массированное применение беспилотников и средств противодействия им.

"Нельзя бороться с дронами палками и камнями", — подчеркнул польский министр.

Он также призвал европейские страны учитывать опыт российско-украинской войны и извлекать уроки, которые она дает европейской системе безопасности.

"Мы не можем позволить себе снова проиграть войну России", – заявил Сикорский.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украина ищет новые способы получить замороженные активы России и призывает европейских партнеров вновь вернуться к дискуссии об их использовании. Киев считает, что частичная выплата и более широкие гарантии могут помочь выйти из тупика с Бельгией, которая наложила вето на этот план в декабре 2025 года.

Европейская комиссия возобновила работу над вариантами использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Один из вариантов предусматривает передачу этих активов вместе со связанными с ними обязательствами в отдельную структуру под контролем ЕС.

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