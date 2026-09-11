В ЕС вспомнили про замороженные активы России: озвучен новый план использования в для Украины

Европейская комиссия (ЕК) возобновила работу над вариантами использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Речь идет примерно о 210 млрд евро Центробанка РФ, заблокированных в Европейском Союзе (ЕС), большинство которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Один из вариантов предусматривает передачу этих активов вместе с связанными с ними обязательствами в отдельную структуру под контролем ЕС.

Видео дня

Об этом пишет Financial Times (FT). По данным издания, Еврокомиссия ищет решение, которое могло бы получить поддержку всех 27 государств ЕС и одновременно снять основные возражения Бельгии. Именно позиция бельгийских властей стала одной из ключевых причин, по которым предыдущая попытка продвинуть репарационный кредит за счет российских активов не получила необходимой поддержки.

Какой план рассматривают

Один из предложенных вариантов заключается в том, чтобы перевести российские счета, которые сейчас находятся в Euroclear и других финансовых учреждениях ЕС, в отдельную структуру на уровне Евросоюза. Таким образом, вместе с самими активами в новую структуру перейдут и связанные с ними юридические обязательства.

Это должно позволить распределить риски на уровне ЕС и предоставить Бельгии и Euroclear защиту от возможных юридических претензий со стороны России. Именно такой подход в последнее время поддержали, в частности, бывшая министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и депутат Европарламента Натали Луазо, утверждает FT.

Идею также поддержала украинская сторона. Министр финансов Сергей Марченко ранее заявлял о необходимости перенесения юридической ответственности с отдельной страны на уровень всего Евросоюза.

В начале сентября 122 депутата Европарламента призвали возобновить переговоры об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. В то же время в Еврокомиссии подчеркивают, что конкретного нового механизма пока нет. Речь идет именно о поиске юридически и политически приемлемого варианта.

Почему Бельгия выступает против конфискации

Основная проблема связана не только с самими российскими активами, но и с возможными последствиями для Euroclear и бельгийского государства. Россия уже пытается оспаривать блокировку своих резервов.

По данным FT, в июле российский суд подтвердил требование к Euroclear выплатить Центробанку РФ около 18,2 трлн рублей, или примерно 200 млрд евро. Решение российского суда не признается в ЕС, однако Москва теоретически может пытаться добиться его исполнения в других юрисдикциях.

Поэтому бельгийские власти настаивают, что любой механизм использования замороженных российских активов должен полностью закрыть юридические и финансовые риски как для Euroclear, так и для самой Бельгии. Позиция страны пока не изменилась.

Что предшествовало

ЕС уже использует доходы, полученные от российских активов, для поддержки Украины. Например, в августе 2026 года Еврокомиссия сообщила об очередных 1,4 млрд евро таких доходов, которые должны быть направлены на поддержку Украины. При этом само "тело" активов остается заблокированным.

В Еврокомиссии при этом не отказываются от идеи, что Россия в конечном итоге должна заплатить за нанесенный Украине ущерб. Еще в январе Комиссия прямо заявляла, что ЕС оставляет за собой право использовать заблокированные российские активы для погашения соответствующего кредита в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.

Возвращение к вопросу использования российских денег происходит на фоне роста потребностей Украины в финансировании. Украина оценивает дефицит средств на оборону в 2026 году примерно в $27 млрд.

Евросоюз уже согласовал для Украины пакет финансирования на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Около 60 млрд евро из этой суммы должны пойти на военную помощь, еще €30 млрд – на общую бюджетную поддержку. Транши, однако, блокируются из-за невыполнения Украиной условий программы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Венгрия проиграла судебный спор с ЕС по поводу использования доходов от замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине. Это означает, что прибыль от денег РФ и дальше смогут направлять на поддержку Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!