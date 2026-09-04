Украина ищет новые способы получить замороженные активы России: СМИ раскрыли подробности

Украина призывает европейских партнеров вновь вернуться к обсуждению вопроса об использовании замороженных российских государственных активов. Киев считает, что частичная выплата и более широкие гарантии могут помочь выйти из тупика с Бельгией, которая наложила вето на этот план в декабре 2025 года.

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Украинские дипломаты активизировали работу с Евросоюзом, в банках которого находятся миллиарды замороженных активов РФ. Об этом пишет Politico.

По данным издания, Украина ищет способы покрыть значительный дефицит средств в военном и гражданском бюджетах, а использование российских активов может стать одним из вариантов наряду с досрочным привлечением части кредита ЕС на 90 млрд евро.

Киев предлагает частично разблокировать российские активы

Заместитель премьер-министра Украины Всеволод Ченцов заявил, что Киев обсуждает с европейскими партнерами несколько возможностей для покрытия бюджетных потребностей.

По его словам, одним из вариантов может стать предварительное выделение части 90-миллиардного кредита ЕС для Украины. В то же время Киев не считает этот механизм единственным решением и предлагает вновь рассмотреть возможность использования замороженных российских активов.

"Мы также ищем возможности в ЕС и предлагаем, в частности, идею замороженных активов. Это разумный способ генерировать средства и покрывать долг", – сказал Ченцов.

Украинский чиновник предложил не обязательно сразу использовать всю сумму российских активов. По его словам, Украина и ЕС могли бы рассмотреть "различные суммы в качестве первого шага", чтобы добиться высвобождения хотя бы части средств.

Кроме того, Киев призывает искать новые механизмы обеспечения такого инструмента. Ченцов предположил, что к этому процессу могли бы присоединиться не только страны Евросоюза, но и другие государства и партнеры, которые помогли бы развеять опасения Бельгии.

"Важно вновь начать работать над этим вопросом и искать решение. Я уверен, что если мы хотим найти решение, мы его найдем", – заявил он.

В ЕС заморожено более 200 млрд евро российских активов

Вопрос об использовании российских государственных активов вновь актуализировался на уровне Евросоюза. В прошлом месяце Нидерланды, Польша, Испания и Швеция призвали Еврокомиссию изучить "новые варианты" для их разблокирования.

Всего в ЕС заморожено более 200 млрд евро активов российского центрального банка. Большая часть этой суммы хранится через бельгийский финансовый депозитарий Euroclear.

Именно позиция Бельгии остается одним из главных препятствий для полноценного использования этих средств. Бельгийское правительство опасается юридических и финансовых рисков, в частности возможных исков со стороны России и ответных мер со стороны Москвы.

В декабре Бельгия заблокировала предыдущую попытку продвинуть соответствующий план, и с тех пор вопрос фактически находится в тупике.

Бельгия не изменила свою позицию

Однако новые предложения Киева пока не убедили Брюссель. Представитель министра иностранных дел Бельгии Максима Прево заявил Politico, что позиция страны остается неизменной.

"Наша позиция остаётся прежней", — сказал пресс-секретарь.

Европейская комиссия в последний раз публично комментировала вопрос о замороженных российских активах в понедельник. Главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что в настоящее время Брюссель сосредоточен на выделении Украине средств в рамках кредита на сумму 90 млрд евро.

Представитель Еврокомиссии подтвердил Politico, что эта позиция остается в силе.

В то же время для Украины поиск дополнительных источников финансирования становится все более актуальным. На пятом году полномасштабной войны Киев сталкивается со значительным бюджетным дефицитом, а потребности в финансировании обороны и гражданских расходов остаются высокими.

Именно поэтому Украина настаивает на возобновлении дискуссии о российских активах, предлагая постепенный подход — от частичного использования средств до создания более широких международных гарантий, которые могли бы снизить риски для Бельгии и других европейских стран.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне опасений относительно нового бюджетного и финансового кризиса в Украине в ЕС вновь подняли вопрос об использовании замороженных активов РФ для финансирования Украины. В частности, свои усилия на этом фронте объединили Швеция, Нидерланды, Испания и Польша.

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