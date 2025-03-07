Может сыграть в пользу России: республиканцы в Конгрессе призвали Трампа разблокировать военную помощь Украине

Члены Конгресса США от республиканской партии начали призывать президента Дональда Трампа возобновить поставки военной и разведывательной помощи Украине. Они подчеркивают, что такие действия лидера Соединенных Штатов приносят пользу только российскому диктатору Владимиру Путину.

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Об этом пишет The Hill. Конгрессмены-республиканцы считают, что блокирование помощи может привести к серьезным последствиям для Украины.

Законодатели из республиканской партии признают, что Трамп имел право временно прекратить поставки оружия в Украину, чтобы оценить военную ситуацию и оказать давление на союзников по НАТО, чтобы они увеличили свои взносы.

Однако они убеждены, что слишком длительное прекращение поступления оружия и боеприпасов в Украину может оказать разрушительное влияние на его боеспособность и взорвать рычаги влияния на Россию во время переговоров.

Что касается обмена разведданными, конгрессмены-республиканцы подчеркивают, что их нужно восстановить немедленно. При этом они спрашивают, что Соединенные Штаты получат от того, что они лишают Украину критически важных данных разведки.

"Это забота об украинском народе. Меня больше волнуют люди на поле боя", – заявил сенатор Том Тиллис.

Он подчеркнул, что остановка помощи, о которой была объявлена ​​3 марта, "может быть полезна Путину".

Глава сенатского Комитета по ассигнованиям республиканка Сюзан Коллинз также подчеркнула негативное влияние блокирования военной помощи.

"Я не думаю, что мы должны останавливать наши усилия. Украинцы проливают кровь", – отметила она, назвав нынешний момент "переломным для Украины".

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с украинским лидером в Овальном кабинете 28 февраля.

Приостановка военной помощи США для Украины прежде всего коснется ракет для противовоздушной обороны, боеприпасов к HIMARS и артиллерии. Пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI.

В США сразу начали оценивать, когда Украина почувствует на себе масштаб решения Трампа приостановить военную помощь. В Штатах "подсчитали", что если Киев не пойдет на выполнение условий Вашингтона, без американской техники и оружия украинский фронт начнет "ломаться" уже через три-четыре месяца.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что остановка поставок военной помощи Украине является временной "паузой". Решение о возобновлении поставок будет приниматься американским президентом Дональдом Трампом, который ожидает от Украины "настоящей преданности пути к миру".

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