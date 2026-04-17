"Мотивация государства-агрессора": Юсов объяснил, почему Россия не спешит обменивать пленных

Вопрос возвращения украинских военнопленных Россия использует как инструмент давления на Украину. Государство-агрессор к собственным гражданам равнодушно и мотивации возвращать их не имеет.

Видео дня

Об этом заявил Андрей Юсов, представитель ГУР МО и заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. В комментарии "Укринформу" он отметил, что вокруг этого вопроса противник выстраивает пропагандистские нарративы.

Москва сознательно затягивает обмены. По словам Юсова, основным моментом здесь выступает "мотивация государства-агрессора".

"Мотивация – не спасти и вернуть своих граждан, военнопленных оккупантов, и, конечно, не освободить украинцев: как военных, так и гражданских, даже тяжелобольных, тяжелораненых, женщин. А, собственно, использовать любые инструменты, в частности проблемы военнопленных, для продвижения своих нарративов и давления на Украину", – сказал заместитель главы КШППВ.

"Это главное препятствие", – подчеркнул он.

Юсов напомнил, что наше государство придерживается всех обязательств по Женевским конвенциям и гуманитарному международному праву. Учитывая это, никаких проблем с возвращением военнопленных могло бы не быть – но есть одно но.

"Но мы имеем дело с Россией", – сказал Юсов.

Что предшествовало

Крайний обмен пленными (72-й по счету) состоялся перед Пасхой, 11 апреля. Тогда домой вернулись 182 человека: 175 военных и семь гражданских. Большинство освобожденных находились в российском плену с 2022 года, также удалось освободить 25 офицеров, которых ранее российская сторона категорически отказывалась обменивать.

Возраст самого молодого освобожденного – 22 года, самому старшему исполнилось 63.

Тогда Андрей Юсов заявлял, что Украина надеялась вернуть больше пленных, однако россияне отвергли почти все гуманитарные инициативы нашей стороны. Заместитель председателя Координационного штаба сообщил, что "работа продолжается", и есть надежда на следующие обмены в ближайшее время.

Как писал OBOZ.UA:

– Среди 182 украинцев, которых удалось освободить перед Пасхой, 12 являются военнослужащими 1-го корпуса НГУ "Азов": 11 из бригады "Азов" и один – из бригады "Кара-Даг". Бойцы провели в неволе почти четыре года.

– Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что многие экс-пленные имеют серьезные проблемы как с физическим, так и с психологическим состоянием здоровья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!