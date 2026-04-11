Самому старшему – 63 года: омбудсмен рассказал о состоянии здоровья освобожденных из российского плена

Накануне Пасхи, 11 апреля, между Украиной и Россией состоялся новый обмен пленными. Среди 182 украинцев, которые вернулись домой, самому старшему освобожденному военному 63 года, а самому молодому 21 год.

Вместе с тем многие пленные имеют серьезные проблемы как с физическим, так и с психологическим состоянием здоровья. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Освобожденные украинцы нуждаются в лечении и восстановлении

По словам омбудсмена, большинство освобожденных находилось в плену еще с 2022 года. Речь идет о 90% возвращенных военных, а также всех семерых гражданских.

"Возвращенные домой имеют тяжелое состояние здоровья, травмы, подавленное психологическое состояние", – говорится в сообщении.

Лубинец сообщил, что по большинству украинцев, которые вернулись из плена, в Офис Омбудсмена поступали соответствующие обращения. Он также отметил, что на месте работала команда, которая фиксировала соблюдение норм международного гуманитарного права, собирала показания освобожденных и разъясняла им их права после возвращения в Украину.

"Несмотря на все, что выдержали и пережили наши люди, они сегодня дома! Теперь их ждет восстановление, тепло семейного круга. Искренне рад, что 182 семьи получили такие приятные известия накануне Пасхи!" – отмечается в сообщении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека поблагодарил США и ОАЭ за помощь в организации обмена и возвращению на родную землю украинских граждан.

Что предшествовало

11 апреля, Украина и Россия провели новый обмен пленными. Домой удалось вернуть 182 украинцев, среди них 175 военных и 7 гражданских. На родину вернулись защитники Мариуполя, ЧАЭС, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Сумской и Киевской областей. Большинство военных попали в плен во время обороны Мариуполя, а часть в первые дни полномасштабного вторжения, во время оккупации ЧАЭС.

Как писал OBOZ.UA, последний обмен состоялся 6 марта. Тогда удалось вернуть 302 украинцев. Среди освобожденных – военнослужащие различных подразделений Сил обороны и двое гражданских.

