Большинство были в плену с 2022 года: в Украину накануне Пасхи вернулись почти две сотни защитников и гражданских. Фото и видео

Накануне Пасхи, 11 апреля, Украина и Россия провели новый обмен пленными. Домой удалось вернуть 182 украинцев, среди них 175 военных и 7 гражданских.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам президента, большинство освобожденных сегодня воинов и гражданских находились в российском плену с 2022 года.

"Наши возвращаются домой. 175 военных. Воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Рядовые, сержанты и офицеры. И семеро гражданских", – отметил глава государства.

На родину вернулись защитники Мариуполя, ЧАЭС, Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Херсонщины, Запорожья, Сумщины и Киевщины. Также есть те, кто выполнял боевые задачи на Курском направлении. Большинство военных попали в плен во время обороны Мариуполя, а часть в первые дни полномасштабного вторжения, во время оккупации ЧАЭС.

Самому младшему из освобожденных 22 года, самому старшему защитнику 63. В Координационном штабе добавили, что среди освобожденных также 25 офицеров, которых оккупанты ранее категорически отказывались освобождать.

"Все освобожденные из плена пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время, получат надлежащие выплаты и пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе", – сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Как писал OBOZ.UA, в конце марта Зеленский рассказал, что благодаря деятельности Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными за четыре года полномасштабной войны из российского плена удалось вернуть домой 8669 военных и гражданских.

Последний обмен состоялся 6 марта. Тогда удалось вернуть 302 украинцев. Среди освобожденных – военнослужащие различных подразделений Сил обороны и двое гражданских.

