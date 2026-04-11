Среди 182 украинцев, которых в субботу, 11 апреля, удалось вернуть из российского плена, 12 являются военнослужащими 1-го корпуса НГУ "Азов": 11 из бригады "Азов" и один – из бригады "Кара-Даг". Бойцы провели в неволе почти четыре года и выдержали нечеловеческое давление и страшные пытки.

Об этом сообщил командир 1-го корпуса "Азов" Национальной гвардии Украины Денис ("Редис") Прокопенко. Подробностями Пасхального обмена он поделился в Facebook.

"Это большая радость для родных наших бойцов, для подразделения и для всех тех, кто ежедневно работает, чтобы вернуть домой каждого нашего пленного", – написал бригадный генерал.

Он обратился к побратимам, которые выдержали пытки и снова оказались дома. "Друзья, я приветствую вас на родной земле. Вы – пример мужества, отваги и стальной воли", – подчеркнул "Редис".

Воины наконец встретятся с родными. Также они пройдут медицинский осмотр, реабилитацию, лечение.

"Спасибо всем, кто регулярно пополняет наш обменный фонд, странам, которые предоставляют площадки для переговоров и способствуют обменам, а также президенту Украины, представителям МВД, СБУ, ГУР, "Ассоциации семей защитников Азовстали" и всем, кто вовлечен в процесс обменов.

Продолжаем работать на всех уровнях, чтобы вернуть домой каждого нашего пленного собрата", – заявил командир.

Что известно об обмене военнопленными

Из неволи освобождены 182 человека: 175 военных и семь гражданских. Большинство освобожденных находились в российском плену с 2022 года.

На родину вернулись защитники Мариуполя, ЧАЭС, Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Херсонщины, Запорожья, Сумщины, Киевщины. Также есть те, кто выполнял боевые задачи на Курском направлении. Большинство военных враг захватил в плен во время обороны Мариуполя, часть – во время оккупации ЧАЭС в первые дни полномасштабного вторжения.

Самому младшему из освобожденных 22 года, самому старшему – 63.

Как писал OBOZ.UA, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что многие экс-пленные имеют серьезные проблемы как с физическим, так и с психологическим состоянием здоровья.

