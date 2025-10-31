Москва выдвинула "требования": в FT раскрыли, после чего была отменена встреча Трампа и Путина в Будапеште

Соединенные Штаты Америки отменили встречу своего президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Причиной стали требования Москвы в отношении Украины.

Как сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники, российская сторона выдвинула "жесткие требования" по Украине, которые и стали причиной отмены встречи. Вашингтон признал заявления Кремля неприемлемыми.

Окончательное решение в Вашингтоне приняли после напряженного телефонного разговора на дипломатическом уровне. Известно, что позиция Москвы была слишком категоричной, из-за чего дальнейшие переговоры стали невозможными.

Что предшествовало

После телефонного разговора Трампа и Путина 16 октября американский лидер заявил, что планирует встречу с российским диктатором. По словам Дональда Трампа, переговоры должны были стать "значительным шагом вперед" в поиске путей прекращения российско-украинской войны.

Впрочем, уже 22 октября американский президент заявил, что встреча отменяется. Он объяснил это ощущением "неправильности момента" и отсутствием перспектив. Трам заявил, что такие переговоры пока не приносят результата.

Зато российский лидер считает, что президент США Дональд Трамп якобы не отменил запланированную встречу в Будапеште, а лишь "перенес" ее. Так он отреагировал на официальное сообщение американского лидера об отмене двусторонних переговоров.

