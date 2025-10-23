Путин придумал собственную версию отмены саммита в Будапеште и заговорил о дальнобойной эскалации

Российский диктатор Владимир Путин думает, что президент США Дональд Трамп якобы не отменил запланированную встречу в Будапеште, а лишь "перенес" ее. Так он отреагировал на официальное сообщение американского лидера об отмене двусторонних переговоров.

Видео дня

Такие слова главарь Кремля озвучил во время общения с российскими пропагандистами в четверг, 23 октября. На просьбу журналиста Павла Зарубина прокомментировать решение Трампа, он заявил, что инициатива встречи якобы исходила от Вашингтона.

Путин думает, что Трампа лишь "перенес" их встречу

Российский диктатор подчеркнул, что в последнем разговоре с Трампом саммит в Будапеште был предложен именно американской стороной. Во время этих переговоров он предложил тщательно подготовиться к саммиту, чтобы переговоры дали "ожидаемый результат".

"Было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки", – отметил он.

По его словам, на начальном этапе этим должны были заниматься глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

"Я знаком с этим заявлением президента США. Решил отменить или перенести эту встречу – скорее он говорит о переносе этой встречи", – сказал Путин, не уточнив, почему сделал такое предположение.

Он также подчеркнул, что Москва якобы всегда поддерживала диалог, который "всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры, а тем более война".

Путин также назвал попыткой эскалации разговоры о возможности поставки ракет Tomahawk Киеву. По его словам, ответ РФ в случае нанесения ударов этим вооружением по их территории будет "серьезным, если не сказать ошеломляющим".

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште отменена. Однако этот вопрос по-прежнему будет оставаться предметом дискуссий. Однако на сегодня ни Трампу, ни Путину такая встреча не нужна, считает украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

Также Трамп объяснил, почему он отменил ранее запланированную встречу с Путиным. В частности, американский лидер сослался на собственное ощущение бесперспективности такой встречи, признав, что его переговоры с главарем Кремля "ни к чему не приводят".

"Мы отменили встречу с Путиным, потому что не было чувства, что такой встрече стоит состояться. Не было чувства, что мы придем к той точке, к которой мы должны прийти, поэтому я отменил. Мы сделаем это в будущем", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках подготовки к встрече Трампа и Путина госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Никаких наполненных конкретикой заявлений после него не прозвучало. Однако западные СМИ уже тогда начали сообщать, что в ближайшее время не будет встречи президента США с российским диктатором.

Сам Трамп относительно возможной встречи с Путиным говорил, что ему не нужны "ненужные" саммиты. Однако тогда он призвал журналистов подождать два дня на ответ относительно того, состоится эта встреча вообще или нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!