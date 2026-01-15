Впервые за 3 года – в Украине: когда и где смотреть старт Магучих в новом сезоне

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих впервые за последние три года начнет сезон в Украине. Олимпийская чемпионка Парижа-2024 уже в ближайшую субботу, 17 января, выступит на мемориале Алексея Демьянюка, который вживую можно будет увидеть во Львове.

Те, кто не сможет посетить турнир, смогут увидеть его благодаря "Суспільному". Прямой эфир будет организован на медаиплатформе вещателя "Суспільне Спорт". Выход Магучих в сектор ожидается около 17:30.

Программа мемориала Алексея Демьянюка

10:15 – прыжки в высоту, юноши 2011-2012 г.р.

11:30 – прыжки в высоту, девушки 2009-2010 г.р.

12:30 – прыжки в высоту, девушки 2011-2012 г.р.

13:30 – прыжки в высоту, юноши 2009-2010 г.р.

14:45 – открытие соревнований. Награждение призеров утренней программы

15:30 – прыжки в высоту, Гран-при муж., юниоры 2007-2008 г.р.

17:30 – прыжки в высоту, Гран-при жен., юниорки 2007-2008 г.р

19:10 – награждение победителей вечерней программы

Отметим, что Магучих в конце февраля впервые за пять лет выступит на чемпионате Украины в помещениях.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих ответила на вопрос о своих австралийских соперницах, а также рассказала о своих первых призовых.

