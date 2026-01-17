'Это не предел': синоптик назвал две области, где ударило 23 градуса мороза, и дал прогноз

Погода со значительными минусовыми показателями продолжает шагать по территории Украины. В ночь на 17 января в Киевской и Житомирской областях столбики термометров опустились до -23 мороза.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань на своей странице в Facebook. Он добавил, что это далеко не предельный показатель.

Подробнее о погоде

"Самая низкая температура минувшей ночью -23 градуса зарегистрирована на Житомирщине в Овруче и на Киевщине в Песковке", – говорится в сообщении.

Что касается Черкасской области, то, по словам синоптика, холоднее всего сейчас в Умани и Жашкове. Там зафиксировано до -17 градусов, а непосредственно на поверхности снега на этих метеостанциях температура опускалась до –21 градуса.

"И это не предел, стужа продолжается. Сегодня днем -8 – -13 градусов, ближайшей ночью -17 – -22 градусов, осадки не прогнозируются", – резюмировал он.

Стоит отметить, накануне синоптик Наталья Диденко рассказала, что в ближайшие дни погоду в Украине будет определять мощный азиатский антициклон, который также известен как центральноазиатский или сибирский.

Для него характерны сухой воздух, слабый ветер и сильные морозы. По ее словам, такая погода задержится в Украине как минимум до конца января.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что морозы 2026-го не рекордные. Самая низкая за всю историю наблюдений температура была зафиксирована в Луганске еще в 1900 году: тогда ударил мороз -41,9 градуса. Через 35 лет, 8 января 1935 года, в городе снова зафиксировали -41,9.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!