'Москва пытается сорвать дипломатию': Зеленский рассказал, о чем говорил с Мерцом

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 декабря провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Они обсудили результаты поездки Зеленского в США, а также громкий российский фейк о "попытке обстрела" резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина в Новгородской области РФ.

О переговорах с лидером ФРГ сообщил глава украинского государства. На своем Telegram-канале он поделился подробностями.

Встреча с президентом США

Первой темой беседы были переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и его командой во Флориде. Напомним, что Зеленский с командой посетили Мар-а-Лаго в воскресенье, 28 декабря.

"Я проинформировал об основных акцентах, которые звучали, и ключевых вопросах. Спасибо, Фридрих, за советы и постоянную координацию", – передал президент слова благодарности.

Российская ложь об "обстреле"

"Конечно, мы обсудили и сегодняшний российский фейк, которым Москва пытается сорвать дипломатию и оправдать затягивание войны", – добавил Зеленский.

Он призвал Путина "привыкнуть к мысли, что он должен завершить войну, удары и кровопролитие".

"Украина делает все, чтобы мир был. России надо перестать креативить на тему, как воевать, и начать думать о том, как вернуть безопасность. Украина дала все предложения", – заявил президент и поблагодарил Берлин, "всех в Европе" и Вашингтон за поддержку на пути к миру.

Как ранее писал OBOZ.UA, 29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы Украины в ночь на понедельник якобы "предприняли атаку" на государственную резиденцию Путина на Валдае. По его словам, уничтожен 91 беспилотник. Подчеркнем: никаких подтверждений этому нет.

Зеленский отреагировал на эти обвинения, указав на ложь со стороны РФ. Украина воспринимает эти фейки как сигнал потенциального давления со стороны страны-агрессора и подготовку почвы для новых ударов по Украине.

