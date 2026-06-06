'Москва предпочитает террор': Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за массированной атаки РФ

В понедельник 8 июня, по просьбе Украины, будет собрано срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Совбез ООН созван "в ответ на последнюю масштабную атаку" страны-агрессора России против Украины.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он отметил, что последние российские обстрелы "являются напоминанием, что Москва выбирает эскалацию вместо мира".

Новое заседание Совбеза

Глава МИД Украины отметил, что последние"российские удары являются еще одним напоминанием, что Москва продолжает выбирать эскалацию вместо мира и террор вместо дипломатии", и подчеркнул, что "устойчивое международное давление на Россию остается необходимым".

Он добавил, что в ООН также нужно "продвигать содержательное предложение президента Украины Владимира Зеленского к Российской Федерации о прекращении войны". Речь идет об открытом письме, которое глава украинского государства направил Кремлю.

"Мы благодарим наших партнеров за их постоянную поддержку и вклад в достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", – отметил Андрей Сибига.

Что предшествовало

В начале текущей недели в ООН уже осудили российские атаки на Киев, Днепр и Харьков, в результате которых пострадали гражданские. Речь идет о массированном обстреле Украины 2 июня.

Причем в организации отметили, что очередная волна массированных ударов стала уже третьей за последние три недели.

"Война продолжает наносить гражданскому населению тяжелые потери и негативно влияет на психическое здоровье людей. Отсутствие передышки, постоянный страх и тревога из-за ожидания новых атак накапливаются по всей стране", – говорится в соответствующем заявлении.

Сибига не уточнил, из-за какого именно массированного обстрела Украины будет собрано экстренное заседание Совбеза, однако в этом точно нет необходимости. Только за последние сутки российские оккупанты били по Донецкой области, где погибли четыре человека. А в Киевской области российский дрон атаковал предприятие, из-за чего также погибли гражданские граждане. Еще в этот день Россия цинично ударила по нескольким АЗС в Херсонской области и Запорожье, чем также отобрала жизнь у мирных украинцев. Также оккупанты ударили баллистикой по Одесской области – и это далеко не полный перечень российских преступлений, совершенных 5 июня.

А впереди еще два дня...

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