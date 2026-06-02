'Страх и тревога только усиливаются': в ООН отреагировали на волну масштабных российских ударов по Украине

В Организации Объединенных Наций осудили российские атаки на Киев, Днепр и Харьков, в результате которых пострадали гражданские. В организации отметили, что очередная волна массированных ударов стала уже третьей за последние три недели.

Об этом заявил координатор гуманитарных вопросов ООН в Украине Матиас Шмале. Его позицию обнародовали на сайте ООН.

"Вместо того чтобы наслаждаться началом летних каникул, дети и их семьи провели ночь в укрытиях. Людей будили сигналы воздушной тревоги, взрывы и неопределенность относительно дальнейшего развития событий. Война и в дальнейшем наносит гражданскому населению тяжелые потери и негативно влияет на психическое здоровье людей. Отсутствие передышки, постоянный страх и тревога из-за ожидания новых атак накапливаются по всей стране", – говорится в заявлении.

Российский обстрел Украины 2 июня

Комбинированная атака на Киев

В ночь на 2 июня Россия атаковала Киев беспилотниками и различными типами ракет. В результате удара погибли 6 человек, еще 79 получили ранения, среди них есть дети.

Последствия атаки фиксировали в разных районах города. В частности в Подольском районе вспыхнули машины и нежилые здания. Также известно о падении обломков ракеты на жилой дом.

В Оболонском районе обломки упали вблизи детских садов и вызвали пожар на территории недостроя. В Шевченковском районе горели нежилые постройки, также известно о поврежденных домах.

После падения обломков дрона вспыхнул пожар на АЗС в Дарницком районе. В Соломенском районе повреждены верхние этажи жилых домов.

В Голосеевском районе в результате атаки повреждено здание поликлиники. В Святошинском районе горели жилые и нежилые объекты.

Ракетный обстрел Днепра

Этой же ночью оккупанты атаковали Днепр. Из-за удара возникли пожары, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

По состоянию на момент публикации, известно о 16 погибших, среди них двое детей. 42 жителя города пострадали, среди них также есть дети. Часть пострадавших госпитализировали, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

"Среди раненых 4 детей. Трое из них в больнице, как и 21 взрослый. Медики оказывают всем необходимую медицинскую помощь", – сообщил Александр Ганжа.

Медики диагностировали у пострадавших осколочные ранения, переломы, рваные и резаные раны, минно-взрывные и акубаротравмы.

В Днепре из-за атаки частично разрушился двухэтажный дом и квартиры в другой многоэтажке. Также повреждены предприятие, пожарная часть, гаражи и автомобили. Заявления о поврежденном имуществе подали 146 горожан.

Ночной обстрел Харькова

Под ударом оккупантов оказался Харьков и область. В результате ударов пострадали 14 человек, среди них один ребенок.

Под удар попали Основянский, Слободской, Немышлянский и Киевский районы Харькова. Наибольшие разрушения зафиксированы в Основянском районе. Там повреждены жилые дома, детский сад и другие объекты.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку россиян в ночь на 2 июня. По его словам, оккупанты целенаправленно били по мирным городам и общинам Украины, а основной обстрел был направлен на Киев.

