'Москва его искренне ненавидела': Порошенко назвал террором убийство Парубия во Львове

Убийство во Львове Андрея Парубия является очередным проявлением террора, который страна-агрессор развернула в Украине. Его искренне ненавидели в РФ, как одного из создателей государства современной Украины.

Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"К сожалению, это правда. Наша команда шокирована. Это террор. Наш друг, коллега, брат, Андрей Парубий расстрелян во Львове. У меня нет слов. Перехватывает горло от ярости и ненависти к врагу", – написал Порошенко.

Он напомнил, что Парубий был одним из создателей государства современной Украины, участником Оранжевого Майдана и Революции Достоинства. Именно Парубий в 2014 году стоял за создание отрядов самообороны, а впоследствии помогал строить украинскую армию.

"Андрей был нашим коллегой и другом, надежным товарищем, он был принципиальным и порядочным, патриотичным, умным. Прекрасным председателем ВР, с которым честь была работать рядом в президиуме. Он всегда защищал субъектность и авторитет Верховной Рады", – написал Порошенко.

От имени "Евросолидарности" он призвал власть и правоохранительные органы к "немедленному, тщательному, профессиональному, прозрачному расследованию убийства".

"Мы связываем это убийство с его государственной проукраинской позицией и считаем, что за этим жестким преступлением может стоять наш извечный враг и террорист – Российская Федерация и ее 5 колонна. Москва искренне ненавидела Парубия как одного из державотворцев современной Украины", – написал политик.

Порошенко добавил, что Парубий больше всего в жизни любил Украину, а после полномасштабного вторжения делал все для помощи и поддержки ВСУ, работая в профильном комитете ВР по нацбезопасности, помогая конкретным подразделениям, где служат его побратимы.

"Требуем найти убийцу. Андрей, светлая вечная память... Мы, наша команда, пока отказываемся в это верить и у нас перехватывает дыхание от ужаса..." – резюмировал Порошенко.