Много военной помощи и право бороться дальше: Трамп очертил выгоду Украины от редкоземельного соглашения. Видео

Президент США Дональд Трамп сказал, что получит Украина от соглашения о добыче редкоземельных металлов. Речь идет, в частности, о "праве продолжать бороться".

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Так Трамп во вторник, 25 февраля, ответил на вопросы представителей СМИ в Белом доме. У него спросили, что Украина получит от Штатов согласно этому соглашению.

"Это 350 миллиардов долларов (сумма, которую, по утверждению Трампа, США уже выделили Украине – Ред.) и много военной техники, право продолжать бороться", – заявил американский лидер.

"Украина, украинские солдаты – очень храбрые, но без США и их денег и военного оборудования эта война закончилась бы очень быстро", – добавил он.

Ранее СМИ сообщили о том, что Киев предварительно согласовал с Вашингтоном условия соглашения о редкоземельных ископаемых. В Украине надеются, что оно улучшит отношения с администрацией Дональда Трампа и проложит путь к долгосрочным обязательствам США по безопасности.

В частности, из документа убрали сумму фонда в 500 миллиардов долларов. Стороны договорились о более выгодных условиях и представили соглашение как способ расширения отношений с США для укрепления перспектив Украины после трех лет войны.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Соединенные Штаты Америки уже 28 февраля и подписать там соглашение о полезных ископаемых. Трамп заявил, что Киев и Вашингтон "почти договорились о нашем соглашении по редкоземельным металлам".

Как сообщал OBOZ.UA, в России американского президента, как и в Украине, интересуют в частности полезные ископаемые. Об этом заявил сам Дональд Трамп, сказав следующее: "У России есть то, что нам нужно".

Российский диктатор Владимир Путин в понедельник, 24 февраля, собрал совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов в России. Это мероприятие он организовал после заявлений американского президента Дональда Трампа об интересе США к российским полезным ископаемым.

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