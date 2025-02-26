Зеленский может посетить Вашингтон в пятницу для подписания соглашения о полезных ископаемых – Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе может посетить Соединенные Штаты Америки и подписать там соглашение о полезных ископаемых. Сообщается, что визит главы государства в Вашингтон намечен на пятницу, 28 февраля.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Как говорят собеседники издания, этот визит состоится по инициативе Белого дома.

"Другой источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что Зеленский может встретиться с законодателями на Капитолийском холме, но расписание визита может измениться", – говорится в статье.

Президент США Дональд Трамп позже подтвердил эту информацию, передает Sky News. Он сообщил журналистам, что Владимир Зеленский приедет с визитом в пятницу, и сказал, что президент Украины "хотел бы подписать соглашение о добыче полезных ископаемых".

"Я слышал, что он приедет в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет. И он хотел бы подписать его (соглашение – Ред.) вместе со мной", – отметил президент США.

"Мы почти договорились о нашем соглашении по редкоземельным металлам", – добавил Трамп. По его словам, это соглашение с Украиной может оцениваться более чем в 1 триллион долларов.

По данным источников, официальные лица с обеих сторон согласились с проектом соглашения и посоветовали его подписать.

Пока не ясно, содержит ли соглашение какие-либо конкретные гарантии безопасности со стороны США, которых добивалась Украина, и обязался ли Вашингтон предоставить дополнительную военную помощь. Один из источников, знакомых с соглашением, сообщил, что будущие поставки оружия все еще обсуждаются между Вашингтоном и Киевом.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Киев предварительно согласовал с Вашингтоном условия соглашения о редкоземельных ископаемых. В Украине надеются, что оно улучшит отношения с администрацией Дональда Трампа и проложит путь к долгосрочным обязательствам США по безопасности.

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