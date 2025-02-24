'9 мая – слишком рано': Трамп сказал, когда может поехать в Москву и что ему там нужно

Президент США Дональд Трамп заявил, что 9 мая этого года ему рано было бы ехать в Москву. Столицу страны-агрессора РФ он может посетить, если "все устроится".

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Об этом Трамп сказал в понедельник, 24 февраля, во время пресс-конференции в Белом доме после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В России американского президента, как и в Украине, интересуют, в частности, полезные ископаемые.

"Россия имеет то, что нам нужно, например, редкоземельные металлы... У них есть очень ценные вещи, которые мы можем использовать, и у нас есть вещи, которые они могли бы использовать, было бы очень хорошо, если бы мы могли сделать это", – отметил он.

По словам политика, общие экономические проекты США с Россией отвечают интересам долгосрочного мира.

Кроме того, Трамп снова отказался назвать руководителя РФ Владимира Путина диктатором.

"Я не использую такие слова легкомысленно. Посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, что у нас есть шанс на действительно хорошее урегулирование между разными странами", – заявил политик.

Также заявил, что он разговаривал с Путиным о перспективе размещения европейских войск в Украине в рамках мирного соглашения. По его словам, российский диктатор "не видит в этом проблем" и согласится на такой шаг.

Мы также писали о том, что Трамп рассказал о своих серьезных дискуссиях с российским диктатором. В частности, он объявил о переговорах с Путиным о соглашениях по экономическому развитию между США и РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Зеленским. Именно на ней должно быть подписано соглашение о полезных ископаемых.

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