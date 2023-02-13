''Многие будут критиковать визит'': глава МИД Венгрии заявил, что прибыл в Минск ''говорить о мире'' в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Минск. По его словам, в беларусской столице он намерен "говорить о мире" в Украине.

Видео дня

Дипломат заявил, что нужно спасать человеческие жизни, и это можно сделать только с миром. Об этом Сийярто написал в своем Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сийярто написал, что Венгрия ожидает от членов международного сообщества "действий для обеспечения немедленного мира и избежание шагов, которые могут привести к эскалации войны".

По его словам, именно такую позицию он будет представлять на переговорах в Минске.

"Очевидно, что многие будут критиковать визит, но наша позиция понятна: каналы связи надо держать открытыми. Если бы мы не вели себя так, я бы тоже сегодня не смог донести послание призыва к миру", – заявил Сийярто.

Также он анонсировал короткую пресс-конференцию с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником по результатам переговоров.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который считается другом российского диктатора Владимира Путина, опубликовал совместное фото с главой украинского государства Владимиром Зеленским. В подписи говорится: "Венгрия на стороне мира".

Ранее глава ОП Андрей Ермак сообщил, что на встрече в Брюсселе Зеленский напомнил Орбану, что именно Украина защищает нефтепровод "Дружба". По этой "трубе" Венгрия все еще получает нефть из России, других способов покупать сырье правительство Орбана не нашло.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз попал в скандал, заявив, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке – "с русскими". Об Украине, с которой на самом деле граничит Венгрия, он вообще не вспомнил.

К слову, ранее глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!