'Мнения аналитиков расходятся': Чалый назвал страны Европы, которые может атаковать Путин, и объяснил главную цель диктатора

Если Россия пойдет войной на Европу, то кремлевский диктатор Владимир Путин может атаковать Финляндию, Швецию, страны Балтии и Польшу. Также в зоне риска – Молдова.

Видео дня

Такое мнение в рамках проекта "Орестократия" высказал чрезвычайный и полномочный посол Украины, руководитель Украинского медиа-центра Валерий Чалый. Он отметил, что главная цель Путина заключается в демонстрации уязвимости и неспособности Европы оказать эффективное сопротивление.

Война выходит за пределы Украины

По оценке эксперта, сейчас речь идет уже не только о российско-украинской войне, а о войне европейского масштаба, и это является первым ключевым моментом. Второй заключается в том, что мир вошел в фазу так называемой непрерывной, нерегулярной войны.

Именно это понятие, по его мнению, наиболее точно описывает современную реальность в Европе и мире в целом: длительные военные противостояния с относительно спокойными паузами, которые будут вспыхивать в разных регионах планеты.

"Из-за ошибочного, эмоционального, преступного решения Путина эта война была искусственно затянута в Европу. Ее не должно было бы здесь быть, ведь очень много точек в мире с реальным напряжением, война уже вызревала в Азии, в Индокитайском регионе... А Путин ее притянул в Европу. Избавиться от войны еще лет 15 миру не удастся, а европейская арена этого противостояния – это только часть", – подчеркнул Чалый.

Он отметил, что ранее Путин мог выбрать для нападения, например, Эстонию, и соответствующий оперативный план существовал еще в 2013 году. Впрочем, он начал агрессию с аннексии Крыма, не имея четкого понимания дальнейших шагов и развития наступления.

Впоследствии произошло полномасштабное вторжение, после чего оценки аналитиков относительно дальнейшего хода событий разошлись.

"Я считаю, Путин будет атаковать европейскую страну, члена НАТО: это может быть и Финляндия, и Швеция, и страны Балтии, и Польша. И Молдова, правда, она не в НАТО. Я прогнозирую в следующем году большую вероятность российских действий по суше – против одной из перечисленных стран: это могут быть беспилотники, роботизированные системы, диверсионные группы, может быть что-то серьезнее. Кремль всем покажет, что это не случайный залет ракеты или дрона, будет очевидное нарушение территориальной целостности страны. У Путина нет цели что-то завоевать, задача – показать слабость, неспособность Европы к противостоянию", – подчеркнул посол.

Чалый убежден, что ключевой вопрос сейчас – как будут вести себя европейские государства. Если они воспримут ситуацию не только как угрозу, а как прямой сигнал к действиям и присоединятся к противостоянию, война приобретет действительно общеевропейский характер.

Это, вероятно, приведет к достаточно быстрому установлению мира, а не к эскалации, ведь в условиях полной мобилизации Европы планы Путина и Кремля потерпят крах. Виг добавил, что в случае вступления европейских стран в войну на стороне Украины для Путина это станет однозначным месседжем, что страх исчез, и сдерживающие факторы больше не работают.

На вопрос, какова вероятность такого сценария, эксперт ответил:

"Я бы дал процентов 30. То есть это большая вероятность".

Напомним, Путин не отказался от намерения захватить всю Украину. Также вопреки постоянным отрицанием Путина относительно нападения на страны Европы, американская разведка убеждена, что в планах Кремля также – оккупация европейских стран, которые в свое время входили в состав Российской империи.

Как писал OBOZ.UA, ранее кремлевский диктатор в очередной раз высказался о прекращении войны, которую он развязал против нашего государства и переложил ответственность за дальнейшие шаги на Украину и ее партнеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!