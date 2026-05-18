'Мирные переговоры зашли в тупик': Каллас рассказала, кто может заставить Россию прекратить войну

В Европейском Союзе заявляют о фактической стагнации мирного переговорного процесса по завершению войны России против Украины. Дипломаты констатируют отсутствие реального прогресса и усиление сложностей в достижении договоренностей.

В то же время в Брюсселе подчеркивают необходимость дополнительных международных рычагов влияния на Россию. Об этом сообщают украинские медиа.

Высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что мирные переговоры по завершению войны в Украине пока фактически не продвигаются. По ее словам, процесс зашел в тупик и "ничего не происходит" в направлении реального урегулирования.

Каллас отметила, что Россия, по ее мнению, находится не в самой сильной переговорной позиции, однако этого недостаточно для запуска диалога без дополнительного давления со стороны международных партнеров.

"Что касается Украины, мы видим, что мирные переговоры зашли в тупик", – подчеркнула она, добавив, что необходимо приложить больше усилий, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Отдельно Каллас прокомментировала возможную роль Китая в этом процессе. Она подчеркнула, что Пекин, имея тесные связи с Москвой, может стать одним из ключевых игроков, способных повлиять на прекращение войны.

"Китай, который имеет тесные отношения с Россией, играет здесь роль, которая может действительно убедить их остановить эту войну", – заявила дипломат.

В ЕС считают, что без привлечения влиятельных международных партнеров, в частности Китая, сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки будет крайне сложно.

Напомним, что в субботу, 16 мая, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страны Европы не должны вступать в прямые переговоры с Россией. Особенно сейчас, когда Украина получила преимущество в войне.

Кроме того, в начале этого месяца президент Европейского совета Антониу Кошта заявлял о "потенциале" для переговоров с Россией, но потом уточнил, что любые дискуссии состоятся только "в подходящий момент", и что ЕС не будет мешать мирной инициативе президента США Дональда Трампа. В то же время тему переговоров с РФ также упомянул недавно финский президент Александр Стубб, но в то же время добавил, что не знает, когда они должны стартовать.

Ранее сообщалось, что параллельно с убийством мирного населения Украины и уничтожением инфраструктуры в Кремле продолжают выдвигать свои условия для прекращения агрессии. Россияне снова напомнили о своих территориальных претензиях в контексте мирных переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, отсутствие успехов в войне против Украины может подтолкнуть Кремль к поиску "символической победы" над НАТО. Мишенью российской агрессии могут стать приграничные районы стран Балтии.

