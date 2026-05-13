Параллельно с убийством мирного населения Украины и уничтожением инфраструктуры в Кремле продолжают выдвигать свои условия для прекращения агрессии. Россияне снова напомнили о своих территориальных претензиях в контексте мирных переговоров.

Руководство РФ утверждает, что на немерено участвовать в полноценных переговорах, пока Украине не "подарит" свои территории. Об этом в комментарии пропагандистам заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Москва выдвигает условия

По словам рупора Кремля, президент Украины Владимир Зеленский "должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России". Песков утверждает, что лишь после этого "откроется коридор к полноформатным мирным переговорам".

"Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, президент Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов", – сказал Песков.

Также путинский спикер выдал, что полноформатные мирные переговоры между Москвой и Киевом будут очень сложными и содержащими большое количество деталей. По словам Пескова, Россия в постоянном контакте с американцами по урегулированию войны. В частности, он отметил, что именно через Соединенные Штаты ведется обмен информацией с Украиной.

