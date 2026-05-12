"Путин зашел в тупик в Украине": Каспаров оценил риск нападения России на страны Балтии

Отсутствие успехов в войне против Украины может подтолкнуть Кремль к поиску "символической победы" над НАТО. Мишенью российской агрессии могут стать приграничные районы стран Балтии.

Такой шаг является для руководства РФ не военной необходимостью, а новым идеологическим стимулом. Об этом в интервью программе "Можем объяснить" рассказал член российской платформы в ПАСЕ Гарри Каспаров.

Тупик в Украине и поиск "быстрой победы"

По словам Каспарова, российское наступление в Украине фактически захлебнулось. Несмотря на колоссальные потери, территориальные приобретения остаются незначительными, а линия фронта статичной.

В этой ситуации Кремлю необходим новый идеологический стимул. Каспаров полагает, что таким стимулом может стать демонстрация бессилия Североатлантического альянса.

"Путин явно находится в тупике в Украине. А диктатору в его положении нужен какой-то успех. Ему могут простить все, кроме проигранной войны. Путин, как любой диктатор, понимает, что ему могут простить все, кроме проигранной войны. Ресурс для того, чтобы ее продолжать у него, к сожалению, пока есть", – подчеркнул Каспаров.

Сценарий потенциальной атаки

Каспаров прогнозирует, что Россия может не решиться на полномасштабное вторжение, но способна организовать локальные провокации. Агрессия может ограничиться захватом небольших участков территории в районах с крупным русскоязычным населением, таких как Нарва в Эстонии или Даугавпилс в Латвии.

Основной расчет Москвы в данном сценарии строится на факторе отсутствия быстрого ответа со стороны НАТО, а также политикой США и действиями Дональда Трампа, который может заблокировать ключевые решения Альянса.

"Вряд ли у России есть ресурс бросить огромные армии против стран Балтии, но можно создать очаги напряженности и продемонстрировать, что НАТО уже не работает", – рассказал Каспаров.

Что предшествовало

На Западе много говорят о возможной войне с РФ в перспективе ближайших 3-5 лет (ориентировочно 2027–2030 годы). Западные разведки (особенно немецкая BND и эстонская Välisluureamet) фиксируют, что российский ВПК работает в три смены. В ЕС опасаются, что после завершения активной фазы боев в Украине у России останется огромная, имеющая боевой опыт армия и разогнанное производство оружия, которое нужно будет куда-то применять или использовать как инструмент шантажа.

Одни эксперты считают, что россияне собираются захватить небольшой участок (например, в Эстонии у Нарвы или Сувалкский коридор между Польшей и Литвой), чтобы показать, что НАТО не готово воевать за клочок земли. Это привело бы к политическому развалу Альянса без большой войны.

На Западе преобладает мнение, что полномасштабное вторжение в 2026-2027 году маловероятно, но риск локальных провокаций или "проверки НАТО на слабость" в конце десятилетия оценивается как очень высокий. Поэтому риторика направлена на то, чтобы успеть перевооружиться до того, как это окно откроется.

В докладах разведок, опубликованных к этому периоду, оценки вероятности прямого нападения разделились. В обновленных оценках эстонской разведки указывалось, что полномасштабная атака на НАТО в ближайшие 1-2 года маловероятна, пока основные силы РФ скованы в Украине.

Литовская разведка в отчете от марта 2026 отметила, что Россия будет готова к "ограниченному военному конфликту" в Балтийском регионе через 1-2 года при условии прекращения активных боевых действий в Украине и восстановления военного потенциала.

Как сообщал OBOZ.UA, на Западе продолжают утверждать, что страна-агрессор Россия готовится к нападению на страны НАТО. При чем первой целью путинской армии могут стать не страны Балтии, а Германия. Такой выбор цели заключается не в захвате территорий, а в параличе ключевого игрока ЕС.

