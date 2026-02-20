Путин убежден, что экономика России выдержит затяжную войну: в ISW объяснили, как Кремль отвлекает внимание Трампа

Даже если Украина согласится на требование отдать России Донецкую область без боя – Кремль этим не удовлетворится и продолжит выдвигать новые требования. Причина заключается в том, что цели российского диктатора Владимира Путина выходят далеко за озвученные территориальные претензии к Украине, он также уверен в том, что российская экономика способна "тянуть" войну еще годами.

Поэтому останавливаться Путин не собирается, а выполнения своих требований он пытается достичь, в частности, и "подкупая" США обещаниями выгоды от экономического сотрудничества с РФ. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Цели Кремля простираются далеко за админграницы Донецкой области

Сразу пять неназванных руководителей европейских разведок рассказали Reuters, что российский диктатор Владимир Путин не хочет быстрого завершения российско-украинской войны. Стратегические цели Кремля остаются неизменными, они включают устранение действующего президента Украины Владимира Зеленского от власти и навязывание нашему государству "нейтралитета".

Поэтому, по мнению представителей европейских разведок, даже если Силы обороны выйдут из Донецкой области – война не прекратится, ведь российский диктатор выдвинет новые требования.

"Заявления руководителей европейских разведывательных служб согласуются с давней оценкой ISW о том, что Путин предан достижению своих первоначальных военных целей. Он неоднократно заявлял, что его военные цели выходят за пределы территории восточной Украины и включают изменения в альянсе НАТО, которые сводятся к полной реструктуризации европейской архитектуры безопасности, отказ Украины от своих стремлений к членству в НАТО, строгие ограничения украинской армии с целью сделать невозможным для Украины защиту от нового нападения, а также замена нынешнего украинского правительства пророссийским марионеточным правительством", – говорится в сообщении.

И эти цели регулярно подтверждают российские топ-чиновники. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в последнем интервью заявил, что США и Россия "достигли взаимопонимания на Аляске" и на недавних переговорах в Женеве делегации говорили, исходя из тех договоренностей.

По словам Лаврова, Штаты якобы согласились с заявленными Россией "коренными причинами" российско-украинской войны, к которым он причисляет стремление Украины вступить в НАТО и "дискриминацию" украинскими властями этнических русских и подконтрольной Москве УПЦ МП.

Лавров также призвал к признанию незаконной аннексии Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, назвал Украину "главным препятствием" на пути к миру с 2014 года, а также обвинил Европейский Союз в провале Минских соглашений, игнорируя то, что именно Россия нарушала те соглашения, а сейчас затягивает мирные переговоры.

Кроме того, Лавров снова отверг гарантии безопасности, которые Запад планирует дать Украине, назвав их "угрозой для России".

Кремлевские чиновники продолжают сигнализировать, что цели России выходят за рамки устранения Зеленского и установления пророссийского марионеточного правительства в послевоенной Украине, что еще больше подрывает российский нарратив о том, что требования связаны только с вопросами территориального контроля.

Тот же Лавров недавно требовал, чтобы любая будущая власть в Украине была "дружественной" и "доброжелательной" к агрессору. И это, уверены аналитики, свидетельствует, что требования Кремля выходят за рамки устранения Зеленского, и что Москва не будет довольна еще одним демократически избранным украинским правительством, которое отвергает правление Кремля, даже если Украина уступит требованию России провести выборы.

Путин верит, что российская экономика позволяет ему продолжать затяжную войну

В той же публикации Reuters руководители европейских разведслужб связали нежелание Путина идти на компромиссы в переговорах с его убеждением, что российская экономика выдержит продолжение затяжной войны. Он верит, что экономика РФ не находится на грани краха – и именно это, по оценкам одного из собеседников издания, является главной причиной его нежелания завершать полномасштабную агрессию против Украины.

Еще один собеседник Reuters уверен, что Россия столкнется с "очень высокими" финансовыми рисками во второй половине 2026 года, поскольку западные санкции и высокая стоимость заимствований России ограничили доступ РФ к рынкам капитала.

"Путин крайне плохо руководил российской экономикой, которая страдает из-за высоких расходов на российскую армию и российскую оборонно-промышленную базу, значительной нехватки рабочей силы и сокращения суверенного фонда благосостояния. Российская нефтегазовая промышленность продолжает страдать, а Bloomberg сообщило 18 февраля, что российские производители нефти пробурили на 3,4 процента меньше производственных скважин в 2025 году по сравнению с 2024 годом, поскольку западные санкции и укрепление рубля уменьшили доходы", – отмечают в ISW.

Доходы России от нефти и газа упали в 2025 году до пятилетнего минимума, а министр финансов РФ Антон Силуанов в сентябре 2025 года признал: Москва ожидает, что доля доходов России от продажи нефти и газа упадет примерно на 30 процентов в 2026 году.

"Кремль, похоже, пока считает, что он может преодолеть и справиться с этими экономическими проблемами в ближайшей перспективе. Однако ISW оценила в феврале 2025 года, что способность Путина управлять этими проблемами не является бесконечной. Путину придется сбалансировать свою теорию победы, которая утверждает, что российская экономика может продолжать поддерживать продвижение России на поле боя дольше, чем Украина сможет защищаться, а Запад будет готов ее поддерживать, с необходимостью учитывать все более сложную экономическую ситуацию в России в 2026 году. Путин, вероятно, настаивает на том, чтобы Украина и Запад капитулировали перед требованиями России на переговорах, прежде чем Кремль столкнется с этими сложными экономическими решениями", – считают аналитики.

Кремль соблазняет Трампа "двусторонними экономическими соглашениями"

На переговорах с США Кремль пытается "соблазнить" американского президента Дональда Трампа "двусторонними экономическими соглашениями" – и таким образом добиться выполнения своих требований в переговорах с Украиной.

По данным Reuters, четыре источника в европейской разведке оценили, что Кремль использовал переговоры с Соединенными Штатами в течение последнего года для продвижения ослабления санкций и заключения двусторонних деловых соглашений.

Два источника отметили, что Россия пытается разделить текущие переговоры на те, что сосредоточены на войне в Украине, и те, что сосредоточены на двусторонних американо-российских соглашениях.

"ISW оценила, что с момента вступления администрации Трампа в должность в начале 2025 года Кремль пытается соблазнить Соединенные Штаты "пряниками", не связанными с войной в Украине, такими как двусторонние экономические соглашения, чтобы заставить Соединенные Штаты согласиться на требования России, связанные с войной", – отметили в ISW

В частности, 18 февраля кремлевские чиновники продолжили попытки побудить США сосредоточиться на улучшении экономических отношений между США и Россией. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций, переговорщик Путина Кирилл Дмитриев заявил, что санкции США против России дорого обходятся американскому бизнесу, и поэтому решение Вашингтона отменить их лучше всего будет отвечать американским интересам.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "незаконные" санкции США препятствуют развитию торгово-экономического сотрудничества между США и Россией. Он призвал Вашингтон "возродить" отношения с Москвой для взаимовыгодного сотрудничества.

Лавров же в уже упомянутом интервью подчеркнул, что Россия и Соединенные Штаты участвуют в двусторонних экономических рабочих группах параллельно с текущими трехсторонними переговорами между США, Украиной и Россией, направленными на урегулирование войны в Украине.

