"Условия хорошо известны всем в мире": у Путина заговорили о прекращении войны, но ждут решения Украины

В Кремле заявили, что не намерены пересматривать свои условия для прекращения боевых действий против Украины. По словам российских оккупантов, Москва якобы готова вернуться к переговорному процессу только после "выполнения Украиной условий".

Видео дня

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что ключевым условием возобновления переговоров остается "полное принятие киевской стороной требований Кремля". Об этом он рассказал в комментарии российским пропагандистам.

Кремль настаивает на ультиматумах

Реагируя на публикации в западных медиа, Песков выдал, что Россия не планирует возобновлять мирные переговоры до установления полного контроля над Донбассом. При этом он утверждает, что РФ якобы остается открытой к дипломатическому урегулированию. Однако ключевым условием он назвал выполнение требований Кремля.

"Два года назад президент Путин выступил перед руководством Министерства иностранных дел России и определил основные условия для прекращения боевых действий. Все эти условия остаются в силе. Они хорошо известны всем в мире, в том числе и в Киеве", – заявил представитель Кремля.

Кроме того, он добавил, что Украина может принять решение, которое позволит быстро остановить боевые действия и перейти к "сложным переговорам".

В Москве также отвергли информацию Bloomberg о том, что после неудачных контактов с президентом США Дональдом Трампом ставка была сделана исключительно на силовой захват Донбасса. Песков назвал подобные сообщения "спекуляциями" и уклонился от комментариев по поводу нежелания Кремля обсуждать вопрос украинских территорий.

Территориальные требования Кремля

Российское руководство открыто подтверждает, что не собирается ограничиваться уже оккупированными территориями. Путин прямо заявил, что главной целью РФ остается "окончательный захват Донбасса и Новороссии", и выдал, что "российская армия сделает все" для достижения этих целей.

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил об ультиматуме Путина, озвученном в МИД РФ летом 2024 года. Тогда диктатор говорил, что Россия требует полного вывода украинских войск из подконтрольных Киеву районов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также официального отказа Украины от вступления в НАТО еще до начала каких-либо переговоров.

Еще более радикально высказываются в российском парламенте. Заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев прямо заявил, что Россия сможет обеспечить свою безопасность только тогда, когда Украина "перестанет существовать".

Напомним, государственный секретарь США Марк Рубио заявил о подготовке очередных дипломатических усилий, направленных на возобновление мирного процесса и завершение войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор выступил на съезде своей партии "Единая Россия" 28 июня. В своей речи он попытался представить Россию сильной державой, которая намерена достичь всех своих целей в войне против Украины военным путем и не собирается искать дипломатических решений, а также убедить россиян, что их проблемы носят временный характер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!