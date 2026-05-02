"Мирное соглашение невозможно без согласия Украины": Фицо после разговора с Зеленским

Любое мирное соглашение в войне с Россией не может быть достигнуто без согласия Украины. Она должна быть стороной любых решений по прекращению боевых действий и достижению договоренностей.

Об этом, после разговора с президентом Владимиром Зеленским, на странице в Facebook заявил премьер Словакии Роберт Фицо. Также он заявил о поддержке амбиций Украины по вступлению в ЕС.

"Я подтвердил, что Словакия поддерживает амбиции Украины присоединиться к ЕС, потому что Словакия хочет, чтобы Украина как наш сосед была стабильной и демократической страной. Мы договорились коротко встретиться в понедельник в Ереване на саммите ЕПЦ и продолжим формат совместных правительств, посещая друг друга в столицах наших стран", – говорится в заметке политика.

Также Роберт Фицо отметил, что любое мирное соглашение о войне с Россией невозможно без согласия Украины.

"Я также подчеркнул, что ни одно мирное соглашение в военном конфликте с РФ невозможно без согласия украинской стороны", – отметил он.

Что предшествовало

В субботу, 2 мая, президент Владимир Зеленский по телефону пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Политики обсудили перспективы двусторонних отношений, а также европейскую интеграцию Украины.

"Только что говорил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Надо иметь сильные отношения между нашими государствами, и мы оба заинтересованы в этом. Важно было услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в ЕС и готова делиться своим опытом вступления.", – сообщил глава государства.

Также в ходе общения обсудили возможную личную встречу политиков. Зеленский сообщил, что получил приглашение от Роберта Фицо посетить Братиславу и, со своей стороны, пригласил словацкого премьера в Киев.

Напомним, до этого Литва и Латвия запретили словацкому премьеру пролетать над своими странами на пути в Москву, поскольку тот собрался его посетить. Он добавил, что "обязательно" найдет другой маршрут, отметив, что подобную схему уже применял годом ранее, когда его "торпедировала Эстония"

В Таллинне в этом году тоже запретили Фицо лететь на майский парад к российскому диктатору над своей территорией.

Также OBOZ.UA сообщал, недавно словацкий премьер анонсировал, что его страна в ближайшие дни подаст иск против решения Европейского Союза о запрете импорта российского газа. Правительство будет требовать временного приостановления этого решения.

