'Мира не будет без давления на Москву': Зеленский обсудил с генсеком НАТО новые санкции против России и сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте относительно усилий по обеспечению справедливого и прочного мира. Они обсудили актуальную ситуацию, совместные следующие шаги и необходимость давления на Россию.

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Об этом глава государства сообщил в соцсетях. По словам Зеленского, речь, в частности, шла о предстоящих переговорах с РФ о прекращении огня.

Глава государства очертил генсеку НАТО форматы и площадки, которые рассматриваются для продолжения переговоров с РФ

"Поделился деталями контактов с партнерами. Рассказал, какие форматы и площадки рассматриваем для продолжения переговоров с российской стороной о прекращении огня", – отметил президент.

Стороны также обсудили введение новых санкций, которые смогут повлиять на Россию.

"Важно, чтобы все решения были скоординированы. Тогда санкции будут работать. Без давления на Москву справедливого мира не удастся достичь. Это все понимают", – подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский и Рютте отдельно обсудили сотрудничество на уровне НАТО и подготовку следующих встреч.

"Договорились быть в контакте", – добавил глава государства.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также прокомментировал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Хороший телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Говорили об усилиях по обеспечению справедливого и прочного мира, а также о постоянной поддержке НАТО - в частности через командование НАТО в Висбадене - чтобы Украине можно было защищаться сегодня и останавливать врага в будущем", – написал Рютте в соцсети Х в среду, 21 мая.

Как сообщал OBOZ.UA:

Также 21 мая президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Польши Дональдом Туском. Они, в частности, обсудили давление на страну-агрессора Россию, которое должно быть ощутимым и стать ответом на затягивание войны.

Во вторник, 20 мая, Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики говорили о новых санкциях против РФ, отношениях с США и поддержке нашего государства.

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