Зеленский обсудил со Стармером и Макроном отношения со США и дальнейшее давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 мая, провел телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики говорили о новых санкциях против РФ, отношениях со США и поддержке нашего государства.

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Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале. Стармера он поблагодарил за новые британские санкции, которые помогают принуждать Россию к миру. С агрессором сработает только принуждение, отметил гарант.

"Сегодня есть санкционное решение Британии, есть также решение ЕС, и было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты тоже помогли. Европейские партнеры готовят уже и следующие шаги в таком чрезвычайно важном давлении на Россию для прекращения войны", – добавил президент.

Он обсудил с британским премьером основные детали дипломатической работы и возможные встречи, которые способны реально обеспечить прекращение огня и движение к длительному миру. Также политики коснулись вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Также обсудили наши совместные действия в рамках "коалиции желающих". Договорились быть и в дальнейшем в постоянном контакте – почти ежедневном", – подчеркнул Зеленский.

С Макроном, сообщил он, также был очень предметный разговор. Украина и Франция продолжают подготовку решений в рамках "коалиции желающих" – все становится более практичным.

Лидеры обсудили поддержку украинской армии, оборонное сотрудничество, внутреннее производство оружия в Украине, а также отношения и координацию с Соединенными Штатами.

Президент Украины подчеркнул, что нужно сохранять общее видение и готовность действовать вместе, и поблагодарил Францию за поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский во вторник, 20 мая, провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Кроме других вопросов, они обсудили переговоры, которые в понедельник провел американский президент Дональд Трамп.

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