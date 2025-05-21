'Давление на Россию в ответ на затягивание войны должно быть ощутимым': Зеленский провел переговоры с Туском

В среду, 21 мая, президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Ключевыми темами разговора были президентские выборы, шаги к миру и путь Украины к членству в Европейском Союзе.

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Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале. Речь также шла о давлении на страну-агрессора Россию.

"Говорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском о президентских выборах, следующих шагах ради мира и открытии кластеров в переговорах о членстве Украины в ЕС. Важно, чтобы Польша и в дальнейшем оставалась надежным партнером и другом. От нашего единства, общей позиции и скоординированных шагов действительно зависит многое, прежде всего безопасность", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что достойное чествование исторической памяти является одним из ключевых вопросов украинско-польских отношений, "и мы с уважением вместе над этим работаем".

В ходе диалога гарант рассказал Туску о деталях переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, в частности, проинформировал о подготовке следующих шагов.

"Давление на Россию в ответ на затягивание войны должно быть ощутимым", – подчеркнул Зеленский.

Также была согласована общая позиция относительно важности открытия первых переговорных кластеров во время председательства Польши в Европейском Союзе.

"Украина со своей стороны сделала все, что нужно, и заслуживает этого. Спасибо, Дональд, за поддержку и готовность содействовать нашему евроинтеграционному пути", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник 20 мая Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министром Британии Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики говорили о новых санкциях против РФ, отношениях с США и поддержке нашего государства.

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