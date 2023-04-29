Пока Путин будет оставаться у власти, он не откажется от агрессивной внешней политики России. Целью которой является новая колонизация постсоветского пространства и возвращение гегемонии Кремля над всеми бывшими сателлитами СССР в Восточной Европе. Поэтому Украине невозможно дипломатическим путем достичь мира с Москвой. Мир с Российской Федерацией возможен только после ее окончательного разгрома в Украине и отстранения Путина от власти. Все остальные варианты являются утопией, которая только отвлекает от возможности новой российской агрессии в Украине, если Киев вдруг согласился бы на предложение Кремля о "перемирии" на условиях России.

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Без полного вывода российских войск и возвращения под контроль Украины всех оккупированных агрессором территорий шансов достижения мира путем переговоров с РФ нет. Таким образом, российско-украинская война может продолжаться до тех пор, пока украинская армия не выгонит московские террористические войска за границу России. Путина устраивает другой вариант, согласно которому территория Украины превратится в очередную Корею, а Российская Федерация будет постоянно угрожать с оккупированных территорий реализацией своих претензий на всю Украину.

Пока российские элиты позволяют Путину проводить его преступную политику попыток захвата чужих земель, которая медленно уничтожает и саму Россию, никакой компромисс с Москвой нереален. Пожизненный диктатор России хочет полного покорения Украины и передачи всех ее территорий под контроль Российской Федерации. Мир для Путина – это полное уничтожение Украины как страны и поглощение Россией. Эти цели были у него в начале широкомасштабной войны 24 февраля 2022 года, и он не отказался от них до сих пор.

Хотя угрозы Путина Украине и другим государствам ядерным оружием не являются признаком силы и величия, как это кажется из Кремля. Напротив, это признак слабости. Поскольку постоянные угрозы соседям ядерным оружием означает, что путинский режим боится ответственности за все совершенные им преступления в Украине и не уверен в себе.

Если вспомнить историю, то после поражений Германии или Японии никакие мирные переговоры с ними вообще не проводились, просто произошла их капитуляция. То же должно быть и с Россией. Наивно думать, что Москва будет соблюдать какое-либо мирное соглашение. Они подписали договор, признававший границы Украины в 1991 году, но все равно дважды вторглись – в 2014 и 2022 году.

Поэтому единственный вопрос для переговоров с российскими элитами по сложившейся ситуации это – как скоро Российская Федерация выведет свои войска с территории Украины и передаст Путина в Международный уголовный суд в Гааге. Москва может легко закончить войну, нужно только, чтобы Россия полностью вывела свои войска из Украины (включая Крым и Донбасс), и выплатила $700 млрд, необходимых для восстановления разрушенной ими украинской инфраструктуры, и $300 млрд репараций всем пострадавшим от войны семьям.

Если российский истеблишмент хочет выжить и частично сохранить свое состояние, то им не остается ничего иного, кроме как повторить то, что сделала в свое время Сербия, выдав уголовному суду в Гааге Слободана Милошевича. Понятно, что это для них станет очень трудным решением, однако это единственный реальный путь для тех, кто хочет, чтобы у новой России появился шанс на обновление. Если же они этого не сделают или будут и дальше затягивать это зрелое и очевидное решение, то многим также придется совершить вместе с Путиным путешествие в Гаагу. Российские властные элиты должны начать конкуренцию между собой за право получить политические индульгенции и этим хоть как-то отделить себя от военных преступлений путинского режима.

После выдачи ордера на арест Путина Международным уголовным судом в Гааге отсчет времени начался. И потом никакие оправдания вроде того, что я мог в этой ситуации сделать, не будут ни от кого приниматься. Вопрос стоит очень конкретно: хотите получить индульгенцию – действуйте, а не ждите, что тиран может сам отказаться от власти. Ведь добровольно он этого никогда не сделает. Сейчас очень важно, чтобы ордер на арест Путина – террориста номер один в мире – оказался той отправной точкой, от которой должно начаться возвращение мирового сообщества к правилам цивилизованности, обеспечение которых сегодня не в силах обеспечить даже Организация Объединенных Наций.

Деспот действовал так необдуманно нагло, что не оставил для себя теперь никаких путей отступления. Если бы, скажем, война закончилась в ближайшие недели, то ему все равно не удалось бы избежать тех внутриполитических проблем в России, которые он создал своими руками. Теперь для него выбора нет. Либо он будет держаться за свою власть до последнего, либо окружение его ликвидирует тем или иным способом. Промежуточного решения здесь не просматривается.

Вся безумная международная политика Путина и его война в Украине привели к обратному результату от того, на который он так надеялся. Теперь Россия – страна-изгой, а Путин – военный преступник. И если путинский террористический режим не отступится от Украины, то Российская Федерация должна быть уничтожена. Россия должна стать примером того, как мировое правосудие реагирует на совершенные преступления против человечности. Однако если бы даже Путина удалось арестовать и судить в международном суде, то это могло бы стать только временным урегулированием для достижения краткосрочного мира с преступной нацией, которая, придя в себя, снова будет продолжать свои злодеяния, как это уже много раз бывало раньше. Как нас учит история, не стоит повторять ошибки, которые были допущены когда-то. Россия не способна трансформироваться в цивилизованное государство. Все последующие события после распада СССР это наглядно доказывают.

Диктатор ведет Россию к полному поражению. Это поражение может быть менее трагическим, если в Кремле вдруг найдется свой Брут, а это может быть лицо, входящее во внутренний круг диктатора и имеющее непосредственный доступ к его "телу".

Хотя не совсем корректно сравнивать тщедушного, облезшего и самовлюбленного Путина с Юлием Цезарем. Цезарь был одним из лучших в истории полководцев и чрезвычайно популярным среди простых людей, среднего класса и состоятельных граждан. Его уязвимость заключалась в том, что он пытался уничтожить тогдашних олигархов и перераспределить их богатства. Одновременно забирая их власть и удерживая общество в повиновении. Он находился в эйфории от победы в гражданской войне, и это был отличный способ устранить всех соперников, гарантируя, что никто другой не будет иметь реальную власть. Юлия Цезаря убили тогдашние сенаторы (обладавшие огромными состояниями), которые боялись, что в любой момент он может отстранить их от власти и забрать их активы. Тогда Рим только что пережил гражданскую войну, и когда они проиграли, то уничтожили его.

У Путина происходит все наоборот: он приближает к себе олигархов, чтобы ослабить лиц во власти, которые могли попытаться свергнуть его с президентского кресла. И для того, чтобы он столкнулся со своим Брутом, будь то Дмитрий Медведев, Сергей Собянин или кто-то другой, для этого должны созреть объективные предпосылки. Далее может быть масштабная гражданская война, которая, как в Риме, может быть достаточно длительной.

Недавний теракт в Санкт-Петербурге показывает, что Российская Федерация вплотную подходит к тому, что по ее территориям в ближайшее время может прокатиться волна подобных террористических актов. Что подтолкнет к внутренним разборкам между российскими элитами и станет прологом к гражданской войне. Парадоксальность ситуации заключается в том, что, в отличие от событий в России, гражданская война может стартовать еще до того, как путинские войска будут выведены с территории Украины. А когда они будут возвращаться домой, часть из них в гражданском противостоянии в Российской Федерации будет становиться на сторону противников режима Путина.

Сейчас в России началось расшатывание ситуации. В последние годы путинский режим так наглухо заблокировал все общественные клапаны для проявления народного недовольства, что теперь в любое время может произойти мощный взрыв. Фактически уже сейчас мы можем говорить о приближении гражданской войны в РФ. Ведь столкновения между "вагнеровцами" и военными уже происходят, а дальше начнется противостояние между силовиками из спецслужб и армейской верхушкой, которые не захотят взять на себя ответственность за проигрыш в войне. Главная интрига в том, что устойчивость власти Путина может пошатнуться в любой момент, и главное – там, где этого никто не ждет.

Он хорошо знает, что уже совершил столько военных преступлений и убийств, что дни его сочтены. Но его самолюбие, мачизм и кагэбистская подготовка постоянно подталкивают его к проигрышным решениям, которые ему все время кажутся единственно правильными. Опасность в том, что деспот создал ситуацию, в которой прекращение войны не на его условиях означало бы для него не только потерю власти, но и его ликвидацию. Чтобы закончить российско-украинскую войну, Путина нужно отстранить от власти.

Пройдет совсем немного времени, и путинская война в Украине вернется в Россию бумерангом гражданской войны. И можно предположить, что если Путин не будет ликвидирован сейчас, то, в конечном итоге гражданское противостояние в Российской Федерации повлечет за собой очень много разрушений. С единственной разницей, что после нашей победы цивилизованный мир поможет отстроить Украину. А кто будет помогать России, добровольно ставшей мировым изгоем?

Варварская война на уничтожение украинского народа будет десятилетиями отражаться на исторической судьбе России или тех территориальных образований, которые от нее останутся. Десятки миллионов россиян покинут свою страну, деградировавшие вооруженные силы будут еще долго оставаться небоеспособными, а два или три следующие поколения будут травмированы войной и ее последствиями.

На самом деле Путин заслуживает гораздо худшей участи, чем быстрая смерть от рук российского Брута, но на данный момент важнее всего – сбить его с ног, прежде чем его палец на ядерном курке по-настоящему дернется.