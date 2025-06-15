'Мир Путину не нужен': Зеленский – об ударе по Кременчугу, разговоре Путина с Трампом и гибели украинцев в Израиле. Видео

Российскому диктатору не нужен мир. И это еще раз было доказано атакой прошлой ночью. Сегодня наши спасатели боролись с последствиями российского удара по Полтавщине, по Кременчугу. Это был комбинированный удар, абсолютно подло продуманный именно против нашей гражданской инфраструктуры - энергетической.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном обращении. Он добавил, что россияне применили в этом ударе различные типы ракет: крылатые, баллистические и аэробаллистические.

Президент также подчеркнул, что враг атаковал не только ракетами, но и дронами. В частности, иранскими "Шахедами", чтобы усложнить защиту для нашей ПВО. Значительную часть ракет и дронов удалось сбить. Люди не пострадали. Но, к сожалению, есть повреждения энергетической инфраструктуры. И это - российский плевок во все, что пытается сделать международное сообщество, чтобы остановить эту войну.

Зеленский отметил, что атака состоялась как раз после разговора Путина с Трампом.

"После того, как американцы просили нас не бить по российским энергетическим объектам. И тогда, когда сам Путин пытается изобразить из себя посредника для Ближнего Востока и пытается хоть как-то помочь своим сообщникам в Тегеране. Это все настолько цинично", - отметил президент.

О чем еще говорил украинский лидер в своем обращении:

- Каждую ночь - российские удары. Каждый день мы теряем жизни наших людей повсюду. На Херсонщине, Харьковщине, Донетчине, Сумщине из-за российских обстрелов, из-за этой войны, которая давно уже могла бы закончиться, если бы мир реагировал на Россию принципиально и не покупался бы на российские манипуляции и ложь.

- Провел совещание с нашими военными, с нашими чиновниками о последствиях удара по энергетике Украины и необходимых шагов для обеспечения нашей устойчивости. Определили конкретные задачи министру энергетики, Министерству обороны, военным и Службе безопасности Украины. Спасибо и всем тем в мире, кто продвигает сейчас необходимые санкции против России. Санкции против российской нефти и достаточный прайс-кэп на нефть. Такой прайс-кэп, чтобы для российского бюджета было больно. Без этого Путин так и будет продолжать игнорировать все, что делает мир ради мира. Ему лично мир не нужен - он сам по себе война, и только реальный дефицит денег может убедить Россию быть более безопасной для соседей;

- Министерство иностранных дел Украины выясняет данные о наших гражданах на территории Израиля, на территории Ирана. Я жду доклад. К сожалению, есть погибшие среди украинцев в Израиле - по предварительным данным, пять граждан Украины, из них трое детей. Есть и другие гражданские жертвы. Мои соболезнования всем родным и близким. Надеемся, что угроза минует как можно быстрее;

- И хочу отметить наших работников ГСЧС Украины. Именно тех, которые отличились в ликвидации последствий российских ударов по энергетике. ГСЧС Украины на Полтавщине: это Денис Мандриченко, Александр Журавель, Сергей Брославский, Андрей Буняев, Дмитрий Васенков, Руслан Оноприенко, Вадим Бодик, Сергей Меметов, Владимир Сподарец, Александр Гельман, Иван Перепадченко, Виталий Неборак, Роман Листровый - спасибо вам, ребята! И также работники ГСЧС Украины в Черкасской области, которые помогали на Полтавщине, Александр Бабичев и Вадим Литвин. Спасибо всем, кто работает ради Украины, кто работает ради украинцев. Спасибо каждому, кто защищает наше государство!

Ранее стало известно о том, что пятеро украинцев погибли в израильском городе Бат-Ям во время ракетного удара Ирана. Среди них - трое детей. Личности погибших устанавливаются.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ за месяц запустила более 2800 дронов по Украине. Он также отметил, что агрессор не желает останавливать убийства, заставить его это сделать можно с помощью "сильных решений".

Ночью 15 июня российская террористическая армия осуществила массированную комбинированную атаку по территории Полтавской области. Во время атаки враг применил дроны-камикадзе и ракеты различных типов.

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