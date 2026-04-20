Готовится объявить всеобщую мобилизацию? Зеленский объяснил, почему Путин ограничивает соцсети

Власти государства-агрессора РФ ограничивают доступ граждан к социальным сетям не без оснований. Возможно, в Кремле планируют активизировать мобилизацию и поэтому опасаются недовольства населения и бунтов.

Такой вариант не исключил президент Украины Владимир Зеленский. 19 апреля в эфире телемарафона показали фрагмент интервью с ним, и один из вопросов был посвящен возможности нападения диктатора Владимира Путина на другие страны.

Зеленский указал на то, что на территории России жителям все сложнее пользоваться популярными соцсетями. Такие ограничения, по его мнению, связаны не столько со страхом критики власти, сколько со страхом бунтов.

"Из-за чего могут произойти у северного соседа бунты? Из-за, на мой взгляд, нескольких вещей или вариантов. Прежде всего, это общая мобилизация, большая мобилизация в России. Это мобилизация людей из центральных городов, включая Москву, безусловно, и Санкт-Петербург", – сказал президент.

Самая очевидная причина масштабного пополнения войска – это повторение наступления. Вариантом "А" Зеленский назвал наступление на Украину, вариантом "Б" – наступление на какое-то другое государство, например, на Балтию.

Украинский президент добавил, что для последнего сценария Путину не понадобится так много оккупантов, "небольшое наступление" агрессор сможет сделать "меньшим количеством боевых сил". Это объясняется тем, что страны Балтии имеют относительно небольшое количество населения.

"То есть план "А" – большая мобилизация, "уменьшение" соцсетей для того, чтобы наступать. А куда? Я думаю, у них несколько есть вариантов", – сказал Зеленский.

"А вы как думаете, 5-я статья сработает, например, в странах Балтии?" – спросила журналистка.

"Я считаю, что, может, и не все страны хотели бы поддерживать... Но у стран НАТО не будет выхода – иначе не будет НАТО. Им нужно будет объединяться и отвечать на то, что потенциально может сделать Путин", – ответил президент.

Как писал OBOZ.UA:

– Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что выход США из Североатлантического альянса пока выглядит маловероятным, несмотря на громкие политические заявления. В руководстве организации отмечают, что роль Вашингтона в обеспечении безопасности Европы остается ключевой.

– Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС заключить межправительственный европейский оборонный договор для самостоятельной защиты.

