Министерство обороны России предприняло попытку развеять слухи и опасения, связанные с вербовкой студентов в беспилотные войска. На фоне сообщений о принудительном отчислении учащихся для выполнения квот по набору, ведомство провело масштабное совещание с представителями образовательной сферы.

Военное командование пытается заманить студентов не только деньгами, но и коротким сроком контракта "всего на год". Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Опровержение принудительных отчислений

Минобороны совместно с Министерством науки РФ провело встречу с ректорами российских университетов. В ходе совещания ведомство официально опровергло информацию о "массовых отчислениях" студентов с целью последующего принуждения к подписанию военных контрактов.

Генерал армии Виктор Горемыкин подчеркнул, что взаимодействие со студентами строится "исключительно на принципах добровольности". По данным министерства науки, за всё время поступило лишь шесть жалоб на принуждение к вербовке, и все они были признаны "необоснованными".

Сроки контрактов и гарантии службы

Оккупанты утешили студентов тем, что контракты в беспилотные войска подписывают "всего на один год", в то время как общий стандарт составляет от одного до трех лет. Также террористическое ведомство утверждает, что устав запрещает перевод личного состава беспилотных войск в другие рода войск без их личного согласия.

Также на фоне жалоб в ведомстве заявили, что министр обороны Андрей Белоусов к концу апреля 2026 года издаст специальное распоряжение. Согласно документу, российские военные командиры будут нести "личную ответственность" за несанкционированный перевод специалистов беспилотных войск в другие подразделения.

Согласно данным ведомственного опроса, озвученным Горемыкиным, 93% опрошенных студентов "доверяют министерству обороны" в вопросе соблюдения условий контракта.

Давление квот и критика кампании

Несмотря на официальные заверения, кампания по вербовке студентов, начатая на рубеже 2025–2026 годов, сталкивается с трудностями. Ранее сообщалось, что министр образования поручил вузам обеспечить подписание контрактов как минимум 2% студентов.

Аналитики ISW связывают текущую активность минобороны с попыткой спасти имидж кампании. Растущее число потерь на фронте создает в обществе опасения, что специалисты беспилотных войск могут быть использованы в качестве пехоты в штурмовых группах.

Текущие разъяснения призваны гарантировать учащимся, что их технические навыки "будут использованы по назначению" в рамках подразделений беспилотной авиации.

Напомним, захватчики в оккупированном Крыму усиливают рекламную кампанию по привлечению людей в армию страны-агрессора. Сейчас эта деятельность приобрела системный характер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что военное руководство России определило план по привлечению иностранных граждан, проживающих на ее территории, к службе в армии. Речь идет о намерении мобилизовать от 0,5 до 3,5% от общего количества иностранцев в каждом регионе.

