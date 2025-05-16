"Мир должен отреагировать": Зеленский объяснил, что стоит сделать, если переговоры с РФ завершатся безрезультатно

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести жесткие санкции против России в случае провала переговоров в Стамбуле. Он подчеркнул, что российская делегация не имеет полномочий принимать решения, а Кремль лишь имитирует дипломатию, поэтому международное давление нужно усилить для прекращения войны.

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Об этом глава государства заявил во время выступления на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в столице Албании – Тиране. По словам лидера страны, Россия пытается превратить встречу в Стамбуле в формальный и бессодержательный процесс, как это уже было в 2022 году.

"Это не мы и не западные лидеры срываем переговоры – россияне годами говорят о своей дипломатии, но на самом деле только ее имитируют и не могут достичь никаких результатов сегодня. Мир должен отреагировать. Нужен сильный ответ, включая санкции против энергетического и банковского секторов России. Давление должно расти, пока Россия не сделает реальные шаги для прекращения войны", – подчеркнул лидер страны.

Он также обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой предоставить своей делегации настоящие полномочия.

"Вы видите, что российская делегация в Стамбуле состоит из лиц низкого уровня, среди которых нет тех, кто реально принимает решения в России. Несмотря на это, я направил нашу команду в Стамбул. Наш главный приоритет – полное, безусловное и честное прекращение огня, которое должно произойти немедленно, чтобы остановить убийства и создать надежную основу для дальнейшей дипломатии", – заявил Президент.

Государственный лидер напомнил, что был готов лично встретиться с Путиным в Анкаре или Стамбуле для обсуждения важных вопросов, требующих быстрого решения.

"Но Путин не согласился ни на что", – добавил он.

Президент также отметил необходимость хотя бы минимального восстановления доверия к переговорному процессу.

"Этого можно достичь через освобождение военнопленных, возвращение украинских детей, вывезенных в Россию, и освобождение гражданских заложников, которых удерживает российская сторона", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул необходимость четко определить, какие вопросы должны решаться на высшем государственном уровне, поскольку "мы все понимаем, кто на самом деле принимает решения в России".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины прибыл в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Мероприятие состоится 16 мая в столице страны – Тиране. Участие в саммите также примет президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган. Оба лидера присоединятся к встрече утром, согласно ранее согласованному плану. На ней будет более 40 мировых лидеров.

Глава государства заявил, что российская делегация, прибывшая на переговоры в Стамбул, была неспособна принимать какие-либо решения, что сделало невозможным прогресс в переговорах о прекращении войны. По его словам, такое поведение Кремля свидетельствует о нежелании серьезно искать пути к миру и о сознательном затягивании процесса.

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