'Мир через силу': Зеленский заявил, что Украина не примет требования России по уменьшению армии

Страна-агрессор хочет добиться уменьшения украинской армии. Однако наше государство никогда не согласится с такими требованиями.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время заявлений для СМИ по результатам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Кроме того, он подчеркнул, что мир должен быть через силу. Ведь именно такая Украина может отразить свою независимость и защитить своих людей.

"В нашем Плане победы все это в деталях было описано. И это не громкие слова. Там сильная Украина. Которая может защитить своих людей. Там все это есть. В частности, пакет оружия для усиления нас на поле боя с учетом нашего армии, не убавив ее в разы, как этого хочет враг", – заявил Зеленский, отвечая на вопрос о возможности усиления Украины для достижения мира.

Также президент отметил, что при любой дипломатии, защита для Украины вопроса номер один. И именно оно предполагает сохранение количественно такой армии, которая сегодня есть.

Что предшествовало

Ранее западные СМИ сообщили, что российский диктатор Владимир Путин на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует от Украины нейтрального статуса, ограниченных военных возможностей и отказа от вступления в НАТО. Причем все это он потребует закрепить на конституционном уровне.

В частности, Bloomberg приводит слова российского олигарха и союзника Кремля, одного из финансистов "русского мира" Константина Малофеева. В интервью в прошлом месяце он заявил, что Украина "должна быть нейтральной, безвредной и ни при каких обстоятельствах не быть форпостом для НАТО или США".

Отмечалось, что условия России также включают сохранение фактического контроля над почти 20% территории Украины, которую она захватила, включая Крымский полуостров, аннексированный в 2014 году.

Все эти требования неприемлемы для Украины, кроме того, такая позиция российского лидера также противоречит заявленному желанию новоизбранного президента США Дональда Трампа как можно быстрее покончить с войной.

Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве. Документ регламентирует сотрудничество стран в оборонной сфере.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Украину 16 января с обещанием помочь в безопасности страны на столетие.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ведут переговоры по отправке британских и французских войск в Украину. Речь идет о миссии миротворческого контингента, которая может состояться после возможного достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

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