Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве: что предполагает. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Документ регламентирует сотрудничество государств в оборонной сфере.

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Соглашение с Британией позволит оперативнее и эффективнее реагировать на потенциальные угрозы в будущем. Об этом на брифинге после подписания соглашение заявил президент Владимир Зеленский.

Договор с Британией позволит усилить военное сотрудничество в сфере морской безопасности путем создания новой структуры для укрепления безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей и сдерживания российской агрессии.

Кроме того, документ закрепляет за Великобританией статус приоритетного партнера Украины в энергетическом секторе, стратегии добычи критически важных полезных ископаемых и производстве экологически чистой стали.

Также 100-летнее партнерство является важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины. Это гарантирует, что страна больше никогда не будет уязвимой к российской агрессии и может рассчитывать на поддержку британских партнеров в течение 100 лет.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Украину 16 января с обещанием помочь обеспечить безопасность страны на столетие.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ведут переговоры относительно отправки британских и французских войск в Украину. Речь идет о миссии миротворческого контингента, которая может состояться после возможного достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

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