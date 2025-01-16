Франция и Британия обсуждают возможность отправки миротворцев в Украину – The Telegraph

Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ведут переговоры относительно отправки британских и французских войск в Украину. Речь идет о миссии миротворческого контингента, которая может состояться после возможного достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

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Об этом сообщает издание The Telegraph. Журналисты отметили, что британская сторона сдержана в своих комментариях на эту тему, а французская вообще от них воздержалась.

В то же время именно Макрон активно продвигает идею и уже обсудил ее с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском. Украинский лидер подтвердил, что во время разговора с президентом Франции был поднят вопрос привлечения европейских военных к обеспечению безопасности в Украине.

"Договорились о тесном сотрудничестве с ключевыми союзниками по достижению мира и разработке эффективных гарантий безопасности. Как один из таких механизмов обсудили инициативу Франции по размещению военных контингентов в Украине", – сказал ранее Зеленский.

В правительстве же Британии пока сдержаны в своей поддержке этот план. Один из источников в Уайтхолле отметил: "Есть вызовы, связанные с тем, что мы можем поддержать, хотим ли это поддержать, и какие угрозы могут возникнуть для наших военных".

Аналитики подчеркивают, что предложение возникло на фоне дискуссий о поддержке суверенитета Украины, в то время как избранный президент США Дональд Трамп призывает Киев достичь мирного соглашения с Россией. Ожидается, что республиканец будет давить на обе стороны, чтобы начать переговоры, хотя его администрация пока не готова участвовать в размещении американских военных в рамках миротворческой миссии.

По данным издания, обсуждается идея создания демилитаризованной буферной зоны вдоль "новой границы" между Украиной и Россией. Париж активно продвигает тему привлечения европейских союзников для реализации этой инициативы, а Лондон пока не определился до конца.

"Введение миротворцев может стать эскалационным сигналом для России, что вызывает беспокойство. Также это может значительно нагрузить бюджеты оборонных ведомств, в том числе в условиях, когда Британия уже сталкивается с ограниченной способностью своей армии", – говорится в публикации.

Вместе с тем, несмотря на эти риски, идея отправления западных военных находит поддержку среди бывших британских чиновников. В частности, публично выступали за создание миротворческого контингента экс-премьер Борис Джонсон, экс-министр иностранных дел Джереми Хант и два бывших министра обороны – Грант Шеппс и Гэвин Уильямсон.

"Соединенное Королевство играет ведущую роль в поддержке Украины, поэтому премьер-министр выделил £3 миллиарда ежегодной военной помощи стране. И в этом году Британия потратит больше, чем когда-либо, на военное финансирование Украины. Наше внимание остается на укреплении ее обороны, и мы продолжаем побуждать международных партнеров увеличить финансовую поддержку Украины, чтобы Путин проиграл", – прокомментировал представитель британского правительства.

Он добавил, что премьер-министр Стармер также взял на себя четкое обязательство регулярно общаться с президентом Зеленским и встречался лично шесть раз.

Издание подытожило, что при этом спикер представителя Елисейского дворца от комментариев отказался.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш категорически против отправки польских военных в Украину. По его мнению, пограничным государствам не следует этого делать; вместо этого "должно быть большее распределение бремени и диверсификация внутри НАТО".

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