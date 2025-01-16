Премьер-министр Британии Кир Стармер приехал в Украину: запланировано подписание соглашения о столетнем партнерстве

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Украину в четверг, 16 января, с обещанием помочь обеспечить безопасность страны на столетие. Он и президент Владимир Зеленский подпишут в Киеве договор о 100-летнем партнерстве.

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Документ охватывает такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информацию от британского правительства.

Отмечается, что необъявленный визит Стармера является его первой поездкой в Украину с момента вступления в должность в июле 2024 года. Хотя он уже посещал страну в 2023 году, когда был лидером оппозиции. Также политик дважды проводил переговоры с украинским лидером, когда стал премьер-министром.

Ранее медиа анонсировали, что Стармер в ближайшие недели впервые посетит Украину с официальным визитом, чтобы обсудить возможность развертывания международных миротворческих сил после завершения войны России. Издание Bloomberg писало, что 10 января в загородной резиденции британских премьеров Чекерс он встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и в центре их диалога была ситуация в Украине.

Ныне же сообщается, что обе стороны обсуждают идею отправления британских и французских войск в Украину в рамках миссии миротворческого контингента, которая может состояться после возможного достижения мирного соглашения между Украиной и РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Офисе президента объяснили, что Украина и Британия вышли на финальный этап переговоров по подписанию "столетнего соглашения" о переходе к более глубокому партнерству. Переговоры продолжаются в рамках договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора Зеленского и Стармера 23 декабря 2024 года.

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