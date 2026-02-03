В Кремле заявили, что отсутствие договоренностей о продлении ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях может быстро ухудшить глобальную ситуацию с безопасностью. Также в Москве заявили о действиях России в ответ на заявления Польши.

Такие заявления озвучил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам инициатива РФ о продлении ограничений по ДСНВ остается актуальной, однако ответ от США так и не поступил. Он пригрозил: в случае прекращения действия этих ограничений мир уже через несколько дней может оказаться в значительно более опасном положении.

Кроме того, Песков выразил недовольство риторикой Польши. Он отметил, в польском руководстве продолжает доминировать русофобия, которая, по его убеждению, находится на грани истерики. Поэтому на фоне "агрессивной риторики" со стороны этой страны Россия принимает все необходимые меры для собственной безопасности.

В то же время Кремль продолжает отслеживать заявления президента США Дональда Трампа, в частности относительно возможного введения пошлин против Индии и вопросов, связанных с нефтью. При этом, как отметил Песков, в Нью-Дели не сообщали об отказе от закупок российской нефти.

Отдельно он обратил внимание на позицию Китая, который выступает против включения себя в возможный новый договор по стратегическим наступательным вооружениям, поскольку его ядерный потенциал не сопоставим с потенциалами РФ и США. Представитель Кремля вспомнил о неоднократных заявлениях Путина и подчеркнул, что при обсуждении будущей системы стратегической стабильности Россия не может игнорировать ядерные потенциалы Великобритании и Франции.

Напомним, ранее Песков заявлял, чтопереговоры на высоком уровне между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным возможны только в Москве. Поэтому, если украинский лидер хочет встречи с главой Кремля, пусть приезжает в столицу РФ.

Также OBOZ.UA сообщал, в Кремле снова не смогли четко объяснить свою позицию относительно так называемого энергетического перемирия между Россией и Украиной. Представитель президента РФ Дмитрий Песков фактически ушел от ответа на вопрос о сроках его действия.

