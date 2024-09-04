Министерство возвращения украинцев и кадровые ротации: что известно о заседании фракции 'Слуга народа' с участием Зеленского

При участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание парламентской фракции партии "Слуга народа". Как и анонсировалось, главной темой встречи были кадровые ротации во всех ветвях власти.

Видео дня

Об этом по факту завершения заседания рассказал глава фракции "слуг" в парламенте Давид Арахамия. Он отметил, что депутаты уже "наработали общую картину кадровых ротаций".

Хотя ранее президент говорил об "осенней перезагрузке власти", а глава фракции назвал процесс "обновлением", это именно ротация – госслужащие высшего ранга меняют одни должности на другие.

Так, по словам Арахамии, президент предлагает (а партия это решение поддерживает) назначить главой Министерства иностранных дел бывшего посла Украины в Турции Андрея Сибигу.

Вице-премьером и главой Минрегионов предлагается заместитель председателя ОП Алексей Кулеба.

"Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики", – отмечает Арахамия (очевидно, делить будут министерство, а не министра).

Министр Ольга Стефанишина может пересесть в кресло министра юстиции и одновременно остаться вице-премьером по евроинтеграции.

Минветеранов может возглавить заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Министерство культуры и информационной политики предлагают отдать заместителю министра иностранных дел Николаю Точицкому.

"На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом", – объяснил Арахамия логику такого назначения.

Минагрополитики может возглавить спортсмен и глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

В Минмолодежи и спорта предлагается Матвей Бидный (в настоящее время и.о. министра спорта).

Минэкологии может возглавить заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

"Минстратпром – Герман Сметанин. Александр Камышин (гендиректор "Укроборонпрома" и действующий министр по вопросам стратегических отраслей промышленности соответственно. – Ред.) переходит в Офис президента, где продолжит заниматься вопросами вооружения и инфраструктуры", – отметил Арахамия.

Также в Офис президента предлагают перевести министра по вопросам реинтеграции ВОТ Ирину Верещук, которая "будет работать профильным заместителем руководителя ОП".

"Обсудили создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить", – добавил глава фракции "слуг".

Несколько изданий со ссылкой на действующих нардепов сообщают, что на заседании также присутствовали премьер Денис Шмигаль и все кандидаты, которых планируется назначить на должности.

Предполагается, что уже завтра Раде удастся уволить тех министров, которых не удалось уволить сегодня, а также назначить новых кандидатов.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне подали заявления об отставке министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилець, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и глава МИД Дмитрий Кулеба.

В среду, 4 сентября, Верховная Рада большинством голосов поддержала отставку Стефанишиной, Камышина, Малюськи и Стрильца. Голосование по увольнению главы Фонда госимущества Виталия Коваля и вице-премьера Верещук провалили. Также было прервано голосование за увольнение главы МИД Дмитрия Кулебы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!