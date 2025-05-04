"Между ними большая ненависть": Трамп сравнил свою близость к Путину и Зеленскому

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в процессе поиска мирного решения для окончания войны между Россией и Украиной Соединенные Штаты более близки к одной из сторон. В то же время он отказался уточнять, о какой именно стране идет речь.

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Об этом Трамп рассказал в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC. На вопрос ведущей по поводу потенциального прогресса в мирных переговорах политик ответил, что с одной из сторон есть сближение, а с другой – не очень.

"Я действительно верю, что мы ближе с одной стороной и, пожалуй, не так близки с другой. Но я бы не хотел говорить, с какой стороной мы ближе", — сказал Трамп.

Также у президента США спросили, сколько он выделил Украине и России для достижения соглашения. Трамп заявил, что порой он близок к выходу из переговоров, но выразил сдержанный оптимизм, поскольку "происходят хорошие вещи". При этом "может прийти время", когда американец скажет: "Хорошо, продолжайте быть дураками", после чего выйдет из процесса по урегулированию конфликта.

По мнению Трампа, достичь соглашения может быть очень сложно из-за глубокой личной розни между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Между лидерами, военными и генералами обеих стран царит сильная ненависть, ведь война уже третий год.

"Возможно, это невозможно сделать. Существует огромная ненависть, мы говорим об огромной ненависти между этими двумя мужчинами [Зеленским и Путиным] и между, знаете, некоторыми солдатами, откровенно говоря. Между генералами. Они ожесточенно воюют уже три года. Я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы сделать это", – заявил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам госсекретаря США Марко Рубио, Трамп в ближайшее время должен решить, сколько внимания Соединенные Штаты и дальше будут уделять "на самом высоком уровне" войне России против Украины. Он подчеркнул, что конфликт не имеет военного разрешения, поскольку ни Россия не способна полностью захватить Украину, ни Украина полностью вытеснить РФ к границам 2014 года.

В конце апреля Трампа заявил, что США могут выйти из переговоров по окончании войны в Украине, если какая-либо из сторон будет усложнять процесс переговоров. Впоследствии он высказывал более решительную позицию по этому вопросу. По мнению президента США, у Зеленского действительно нет другого выбора, кроме как согласиться на мирное соглашение.

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