"Вопрос в том, кто единственный лидер в мире": Рубио очертил планы Трампа по войне России против Украины

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время должен решить, сколько внимания Соединенные Штаты и дальше будут уделять "на самом высоком уровне" войне России против Украины. У конфликта нет военного решения, считают в Белом доме, поскольку ни Россия не способна полностью захватить Украину, ни Украина – полностью вытеснить РФ к границам 2014 года.

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Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио в эфире телеканала Fox News. По его словам, только Трамп может выступить посредником в переговорах между сторонами и попытаться приблизить их к соглашению.

"Это война, не имеющая военного решения: по сути, Путин не может захватить всю Украину; Украина не может оттеснить россиян туда, где они были в 2014 году. Поэтому вопрос состоит в том, кто является единственным лидером в мире, который может поговорить с обеими сторонами и, надеюсь, привести их к соглашению. И это президент. более близкими", – отметил Рубио.

В то же время госсекретарь признает, что позиции Киева и Москвы до сих пор значительно разнятся, а значит, договоренностей достичь сложно. Именно поэтому, подчеркнул он, Трампу придется учесть, стоит ли дальше уделять этому вопросу столько внимания на самом высоком уровне.

"Мы не собираемся отказываться от этого в том смысле, что мы не будем готовы помочь, если сможем, но наступает момент, когда президент должен решить, сколько еще времени на самом высоком уровне нашего правительства уделять этому вопросу, когда, возможно, одна из двух сторон или обе стороны недостаточно близки", – отметил Рубио.

По его словам, США готовы продолжать помогать, но также должны сосредоточиться на других вызовах, имеющих не менее важное значение. Среди них Рубио назвал рост влияния Китая, ядерные амбиции Ирана и другие геополитические угрозы, которые, по его мнению, могут иметь более длительные последствия.

"Не то чтобы война в Украине была неважной, но я бы сказал, что происходящее с Китаем более важно в долгосрочной перспективе для будущего мира. Очевидно, ядерные амбиции Ирана, все эти происходящие вещи", – заявил Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение о совместной добыче полезных ископаемых показывает, насколько президент Трамп заинтересован в мире в Украине. В Белом доме считают, что она принесет большую пользу Америке и предполагает восстановление, экономический успех и свободное и суверенное будущее для Украины.

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